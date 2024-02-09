Аналитики Домклик выяснили, как изменился спрос на новостройки после обновления условий льготной ипотеки
Аналитики Домклик изучили распределение выданных ипотечных кредитов по типам недвижимости за декабрь 2023 и январь 2024 года и рассказали, как менялись предпочтения россиян при выборе жилья.
Структура выданных ипотечных кредитов
Первичный рынок: новостройки
Если не считать рекорда в сентябре 2023 года, в декабре 2023 года спрос на первичном рынке достиг самого высокого значения за всю историю наблюдений: выдано 49,9 тыс. жилищных кредитов (+6,8% с ноября). Доля первичного жилья в общем объёме выдач выросла до рекордных 39,7%. Столь высокие значения вызваны резким увеличением спроса перед ужесточением условий льготных ипотек, а именно:
- введением правила «Одна льготная ипотека в одни руки» (за некоторыми исключениями для «Семейной ипотеки»);
- повышением первоначального взноса до 30% и введением единой максимальной суммы кредита для всех регионов (6 млн рублей) по программе «Господдержка».
Последствия новых ограничений стали проявляться уже в январе: доля выдач на первичном рынке сократилась до 24,5% (-15,2% с декабря). Тем самым показатель вернулся к значениям весны — начала лета 2023 года (23–26%), то есть перед первым повышением ключевой ставки в июле.
Аналитики Домклик считают, что одной из причин сокращения спроса на первичном рынке может выступать снижение доступности инвестиций в недвижимость на фоне нового порядка выдач по льготным программам.
Вторичный рынок: готовое жильё
На фоне повышенной ключевой ставки спрос на готовое жильё в декабре снизился: количество выдач уменьшилось на 4%, а доля выданных на «вторичку» кредитов впервые опустилась ниже 50% и составила 47,3%.
В январе, несмотря на продолжающееся снижение числа выдач, доля вторичного рынка выросла до 56,7% (+9,4%). Это произошло из-за сокращения спроса на строящееся жильё в силу ужесточения условий льготной ипотеки.
Рынок индивидуального жилищного строительства: частные дома
В декабре количество выдач на ИЖС достигло 14,6 тыс., почти вернувшись к рекордному показателю октября 2023 года. А доля выданных кредитов побила предыдущий рекорд сначала в декабре (11,6%), а затем в январе (16,3%).
Пиковые значения объясняются ценовой доступностью жилья на рынке ИЖС. Если в конце года квадратный метр на рынке строящегося жилья стоил примерно 50 тыс. рублей, то на первичном рынке — 150 тыс. рублей, на вторичном — 100 тыс. рублей.