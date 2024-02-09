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Аналитики Домклик выяснили, как изменился спрос на новостройки после обновления условий льготной ипотеки

Дата публикации: 09 фев 2024
Аналитики Домклик выяснили, как изменился спрос на новостройки после обновления условий льготной ипотеки
Содержание

Аналитики Домклик изучили распределение выданных ипотечных кредитов по типам недвижимости за декабрь 2023 и январь 2024 года и рассказали, как менялись предпочтения россиян при выборе жилья.

Структура выданных ипотечных кредитов

Распределение ипотеки по типам кредитов в Сбере в декабре 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач в декабре). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач
Распределение ипотеки по типам кредитов в Сбере в декабре 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач в декабре). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач
Распределение ипотеки по типам кредитов в Сбере в январе 2024 года (топ-10 регионов по количеству выдач в январе). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач
Распределение ипотеки по типам кредитов в Сбере в январе 2024 года (топ-10 регионов по количеству выдач в январе). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач

Первичный рынок: новостройки

Если не считать рекорда в сентябре 2023 года, в декабре 2023 года спрос на первичном рынке достиг самого высокого значения за всю историю наблюдений: выдано 49,9 тыс. жилищных кредитов (+6,8% с ноября). Доля первичного жилья в общем объёме выдач выросла до рекордных 39,7%. Столь высокие значения вызваны резким увеличением спроса перед ужесточением условий льготных ипотек, а именно:

  • введением правила «Одна льготная ипотека в одни руки» (за некоторыми исключениями для «Семейной ипотеки»);
  • повышением первоначального взноса до 30% и введением единой максимальной суммы кредита для всех регионов (6 млн рублей) по программе «Господдержка».

Последствия новых ограничений стали проявляться уже в январе: доля выдач на первичном рынке сократилась до 24,5% (-15,2% с декабря). Тем самым показатель вернулся к значениям весны — начала лета 2023 года (23–26%), то есть перед первым повышением ключевой ставки в июле.

Аналитики Домклик считают, что одной из причин сокращения спроса на первичном рынке может выступать снижение доступности инвестиций в недвижимость на фоне нового порядка выдач по льготным программам.

Вторичный рынок: готовое жильё

На фоне повышенной ключевой ставки спрос на готовое жильё в декабре снизился: количество выдач уменьшилось на 4%, а доля выданных на «вторичку» кредитов впервые опустилась ниже 50% и составила 47,3%.

В январе, несмотря на продолжающееся снижение числа выдач, доля вторичного рынка выросла до 56,7% (+9,4%). Это произошло из-за сокращения спроса на строящееся жильё в силу ужесточения условий льготной ипотеки.

Рынок индивидуального жилищного строительства: частные дома

В декабре количество выдач на ИЖС достигло 14,6 тыс., почти вернувшись к рекордному показателю октября 2023 года. А доля выданных кредитов побила предыдущий рекорд сначала в декабре (11,6%), а затем в январе (16,3%).

Пиковые значения объясняются ценовой доступностью жилья на рынке ИЖС. Если в конце года квадратный метр на рынке строящегося жилья стоил примерно 50 тыс. рублей, то на первичном рынке — 150 тыс. рублей, на вторичном — 100 тыс. рублей.

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Покупка вторички
Интерес к недвижимости
ИЖС
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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