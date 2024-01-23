Сколько стоит загородная недвижимость около горнолыжных курортов Подмосковья: исследование Домклик
В разгар зимнего спортивного сезона многие москвичи все чаще задумываются о приобретении собственного загородного дома неподалеку от популярных горнолыжных курортов.
Аналитический центр Домклик рассказывает, где в Подмосковье находятся самые популярные горнолыжные склоны, и во сколько обойдется покупка загородного жилья. В исследовании приводится оценка стоимости домов, а также земельных участков.
Методология: что и как считали эксперты
Аналитики рассмотрели объявления о продаже загородных домов и участков на витрине Домклик, актуальные на начало января 2024 года. Для каждого населенного пункта Подмосковья, где располагаются зимние спортивно-развлекательные комплексы, эксперты рассчитали медианную стоимость стандартного загородного дома (площадью 150 кв. м) и земельного участка (учтены садовые участки и земля под ИЖС).
Лучшие горнолыжные курорты Подмосковья на карте
Загородные дома
Исследование показало, что диапазон стоимости загородного дома возле популярных горнолыжных склонов Подмосковья весьма широк. Наиболее бюджетные варианты можно найти в деревне Деденево (Дмитровский район) недалеко от горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Дом в этой локации площадью 150 кв. м обойдется примерно в 8 млн руб.
Наиболее дорогие лоты, ожидаемо, встречаются в западной части Подмосковья — в Красногорске. Загородный дом рядом с обновленным горнолыжным парком MoonVillage будет стоить около 30 млн руб.
Большой разброс цен наблюдается даже внутри одного района. Так, в Дмитровском районе, стоимость дома варьируется от 8 млн до 19 млн руб. Тем не менее, близ Яхромы, где расположены сразу три горнолыжных комплекса — Волен, Яхрома и Степаново, загородный дом выйдет в сумму около 9 млн руб.
Загородные дома, расположенные недалеко от популярных горнолыжных курортов Подмосковья — очень привлекательные объекты для инвестиций. В округах с большим количеством спортивных парков средний срок окупаемости дома при сдаче в аренду составляет до 12 лет. Для сравнения срок окупаемости вторичной квартиры в этих же округах составляет от 15 до 20 лет.
Наименьший срок окупаемости загородного дома отмечается в Истринском районе: при сдаче в аренду дом площадью 150 кв. м. может окупиться уже через пять лет.
Земельные участки
Что касается земельных участков, то здесь разброс цен также довольно большой: от 3,5 до 24 млн руб.
Согласно данным Домклик, бюджетные лоты можно найти в деревне Ситники рядом с горнолыжным центром ЛОЗА, а также в городе Подольск недалеко от комплекса «Красная Горка»: медианная стоимость участка составляет около 3,5 млн руб. Как и в случае с домами, самые дорогие предложения по продаже участков находятся в Красногорске: участок земли обойдется примерно в 24 млн руб.
Тем не менее, большинство предложений близ горнолыжных курортов укладываются в сумму до 6 миллионов.
Важно понимать, что большой разброс в данном случае обусловлен не только расположением, но и различиями в размерах участков. Так, например, если в Подольске или Дмитрове предлагаются в основном участки до 20 соток, то в Красногорске размеры участков достигают 1 гектара (100 соток).