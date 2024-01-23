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Сколько стоит загородная недвижимость около горнолыжных курортов Подмосковья: исследование Домклик

Дата публикации: 23 янв 2024
Сколько стоит загородная недвижимость около горнолыжных курортов Подмосковья: исследование Домклик
Содержание

В разгар зимнего спортивного сезона многие москвичи все чаще задумываются о приобретении собственного загородного дома неподалеку от популярных горнолыжных курортов.

Аналитический центр Домклик рассказывает, где в Подмосковье находятся самые популярные горнолыжные склоны, и во сколько обойдется покупка загородного жилья. В исследовании приводится оценка стоимости домов, а также земельных участков.

Методология: что и как считали эксперты

Аналитики рассмотрели объявления о продаже загородных домов и участков на витрине Домклик, актуальные на начало января 2024 года. Для каждого населенного пункта Подмосковья, где располагаются зимние спортивно-развлекательные комплексы, эксперты рассчитали медианную стоимость стандартного загородного дома (площадью 150 кв. м) и земельного участка (учтены садовые участки и земля под ИЖС).

Лучшие горнолыжные курорты Подмосковья на карте

Где расположены наиболее популярные горнолыжные курорты Подмосковья
Где расположены наиболее популярные горнолыжные курорты Подмосковья
Стоимость домов и земельных участков рядом с горнолыжными курортами Подмосковья
Стоимость домов и земельных участков рядом с горнолыжными курортами Подмосковья

Загородные дома

Исследование показало, что диапазон стоимости загородного дома возле популярных горнолыжных склонов Подмосковья весьма широк. Наиболее бюджетные варианты можно найти в деревне Деденево (Дмитровский район) недалеко от горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Дом в этой локации площадью 150 кв. м обойдется примерно в 8 млн руб.

Наиболее дорогие лоты, ожидаемо, встречаются в западной части Подмосковья — в Красногорске. Загородный дом рядом с обновленным горнолыжным парком MoonVillage будет стоить около 30 млн руб.

Большой разброс цен наблюдается даже внутри одного района. Так, в Дмитровском районе, стоимость дома варьируется от 8 млн до 19 млн руб. Тем не менее, близ Яхромы, где расположены сразу три горнолыжных комплекса — Волен, Яхрома и Степаново, загородный дом выйдет в сумму около 9 млн руб.

Загородные дома, расположенные недалеко от популярных горнолыжных курортов Подмосковья — очень привлекательные объекты для инвестиций. В округах с большим количеством спортивных парков средний срок окупаемости дома при сдаче в аренду составляет до 12 лет. Для сравнения срок окупаемости вторичной квартиры в этих же округах составляет от 15 до 20 лет.

Наименьший срок окупаемости загородного дома отмечается в Истринском районе: при сдаче в аренду дом площадью 150 кв. м. может окупиться уже через пять лет.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Земельные участки

Что касается земельных участков, то здесь разброс цен также довольно большой: от 3,5 до 24 млн руб.

Согласно данным Домклик, бюджетные лоты можно найти в деревне Ситники рядом с горнолыжным центром ЛОЗА, а также в городе Подольск недалеко от комплекса «Красная Горка»: медианная стоимость участка составляет около 3,5 млн руб. Как и в случае с домами, самые дорогие предложения по продаже участков находятся в Красногорске: участок земли обойдется примерно в 24 млн руб.

Тем не менее, большинство предложений близ горнолыжных курортов укладываются в сумму до 6 миллионов.

Важно понимать, что большой разброс в данном случае обусловлен не только расположением, но и различиями в размерах участков. Так, например, если в Подольске или Дмитрове предлагаются в основном участки до 20 соток, то в Красногорске размеры участков достигают 1 гектара (100 соток).

Читайте также: Как проверить участок перед покупкой

Москва
Загородная недвижимость: строительство и покупка
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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