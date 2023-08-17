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Названы курорты с самой дешевой арендой жилья в России

Дата публикации: 17 авг 2023
Названы курорты с самой дешевой арендой жилья в России

Горячий ключ возглавил рейтинг самого доступного жилья для посуточной аренды в российских городах со стоимостью в среднем 2,5 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом цена снизилась на 7%. Такие данные опубликованы в исследовании сервиса «‎Суточно.ру».

На второй строчке расположились Ессентуки с отметкой в 2,6 тыс. руб., а третье место занял Железноводск, где можно снять жилье за 2,7 тыс. руб. в сутки. В пятерку лидеров также входят Евпатория и Ейск (2,8 тыс. руб.). Следом идут Шепси (3 тыс. руб.), Судак и Феодосия (3,1 тыс. руб.), Туапсе (3,2 тыс. руб.) и Хунзах (3,3 тыс. руб.).

При этом средняя стоимость аренды на туристических курортах в августе составила 4,2 тыс. руб. в сутки.

По данным сервиса, наибольший спрос у гостей вызывают однокомнатные квартиры и студии. Расходы туристов на аренду жилья в среднем составляют 20 тыс. руб., а продолжительность поездки — 6 дней.

Смотрите также: Аренда по-новому: как сдать жильё выгодно и безопасно

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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