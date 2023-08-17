Названы курорты с самой дешевой арендой жилья в России
Горячий ключ возглавил рейтинг самого доступного жилья для посуточной аренды в российских городах со стоимостью в среднем 2,5 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом цена снизилась на 7%. Такие данные опубликованы в исследовании сервиса «Суточно.ру».
На второй строчке расположились Ессентуки с отметкой в 2,6 тыс. руб., а третье место занял Железноводск, где можно снять жилье за 2,7 тыс. руб. в сутки. В пятерку лидеров также входят Евпатория и Ейск (2,8 тыс. руб.). Следом идут Шепси (3 тыс. руб.), Судак и Феодосия (3,1 тыс. руб.), Туапсе (3,2 тыс. руб.) и Хунзах (3,3 тыс. руб.).
При этом средняя стоимость аренды на туристических курортах в августе составила 4,2 тыс. руб. в сутки.
По данным сервиса, наибольший спрос у гостей вызывают однокомнатные квартиры и студии. Расходы туристов на аренду жилья в среднем составляют 20 тыс. руб., а продолжительность поездки — 6 дней.