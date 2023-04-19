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Систему контроля роста цен на стройматериалы создадут в России

Дата публикации: 19 апр 2023
Систему контроля роста цен на стройматериалы создадут в России

Минстрой России разработает систему оценки рисков роста цен на стройматериалы. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Музыченко.

«Совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития мы сейчас прорабатываем возможность разработки системы оценки рисков роста цен, чтобы наблюдать тенденцию увеличения стоимости на стройматериалы уже в 2023 году», — рассказал Музыченко на парламентских слушаниях на тему «Импортозамещение в строительной отрасли».

Рост стоимости будет оцениваться по двум критериям: жёлтая зона — когда подорожание в пределах инфляционных ожиданий, и красная зона — когда подорожание превышает их более чем на 2%, пояснил он. В последнем случае подрядчик должен будет компенсировать стоимость ресурсов, потому что общая стоимость проекта превысит сумму, заложенную в смете строительства.

Средние цены на стройматериалы в России выросли с начала года на 2,5-3%, сообщили в Минпромторге. Это произошло из-за дефицита транспорта, роста стоимости доставки продукции, себестоимости производства и добычи сырья.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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