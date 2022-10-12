Как выбрать квартиру в новостройке: рекомендации
В материале расскажем, как выбрать квартиру в новостройке — на что обратить внимание в первую очередь и какие вопросы задавать застройщику.
Оцените расположение дома
Локация будущего жилья — важный фактор. Посчитайте, сколько времени вы будете проводить в пути. Ведь почти каждый день мы куда-нибудь ездим. Тут есть два варианта — выбор дома рядом с самым посещаемым местом, например, работой, или поиск оптимального расположения.
На Домклик можно найти квартиры в новостройках по всей России. При поиске жилья используйте карту, она поможет вам понять, где именно находится новостройка.
Учитывайте перспективы
Думайте на будущее. Возможно, скоро рядом с домом построят новую станцию метро. В этом случае цена квартир в этом районе вырастет, и вы сможете неплохо заработать на перепродаже квартиры, если захотите переехать.
Новые дома часто находятся в районах с плотной застройкой. Поэтому ближайшие поликлиники, школы и детские сады, скорее всего, будут переполнены. Возможны проблемы с парковкой и выездом на магистрали. Подумайте заранее, готовы ли вы к таким обстоятельствам. Если нет — ищите новостройку в другом районе.
Выберите планировку и этаж
Расположение комнат в квартире, вид из окон и этаж тоже важны. Обратите внимание и на высоту потолков. В квартирах, где потолки выше обычного, создается впечатление, будто квартира «дышит» и места в ней больше.
Если в семье есть люди пожилого возраста или вы выбираете жилье для немолодых родителей, лучше подыскать квартиру на первом или втором этаже.
Посмотрите план этажа
Посмотрите на плане, сколько квартир будет на вашем этаже. Чем меньше — тем, скорее всего, тише будет у вас дома.
Вы выбираете квартиру в новостройке и даже если жилье продается с отделкой, в первое время вам не избежать шума, связанного с ремонтом, который затеяли соседи.
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Уточните срок сдачи дома
Чем ближе срок ввода дома в эксплуатацию и выдача ключей, тем дороже квартиры. Поэтому дешево купить готовую квартиру и быстро переехать, скорее всего, не получится.
Если хотите купить квартиру дешевле и готовы подождать год-два или больше, выбирайте жилье на ранних этапах строительства.
Узнайте у застройщиков о скидках и акциях
Условия покупки у разных застройщиков отличаются. Обязательно узнавайте у них о скидках и акциях. Даже небольшая скидка в 1% или 2% от стоимости жилья позволит вам сэкономить десятки или сотни тысяч рублей.
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