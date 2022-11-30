Система жилищных сбережений для накопления денег на ипотеку появится в России
Система жилищных сбережений для людей, которые хотели бы в будущем взять ипотеку, появится в России. Об этом сообщается в документе Центробанка «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».
«Продолжится реализация проекта по созданию в России системы жилищных сбережений, которая предоставит гражданам возможность накопления первоначального взноса на специальном счете жилищных сбережений с последующим получением ипотечного кредита», — говорится в документе. Причем граждане смогут взять ипотеку на зафиксированных при открытии такого счета условиях.
Для этого будут использоваться и региональные программы субсидирования жилищных сбережений, призванные ускорить накопление первоначального взноса и повысить доступность ипотеки.
«Система жилищных сбережений расширит долгосрочную ресурсную базу кредитных организаций, а также позволит им эффективнее управлять ипотечным портфелем», — уточнили в ЦБ.
Снижения кредитования в стране не случилось благодаря комплексу принятых мер, отметили в ЦБ. Корпоративный кредитный портфель, потребительское кредитование, включая ипотеку, продолжали расти. Так, портфель кредитов физическим лицам по итогам десяти месяцев увеличился на 6,9%, до 26,8 трлн руб., в том числе ипотечный — на 12,6%.
Регулятор также планирует создать условия для «зеленой» ипотеки — субсидирования покупки жилья в домах, соответствующих стандартам экологического строительства.