Ипотечные клиенты Сбера могут взять потребительский кредит по сниженной ставке
Сбер запустил для своих ипотечных клиентов новое предложение. Теперь люди, взявшие ипотеку в Сбере, могут оформить потребительский кредитпо ставке до 2% ниже обычной. Средства можно потратить на любые цели, в том числе на ремонт, покупку мебели и бытовой техники для нового жилья.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Чтобы её узнать, нужно подать заявку на кредит. Сумма такого кредита — от 30 тыс. до 30 млн рублей на срок — от 3 до 60 месяцев.
Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанка«Мы видим, что сначала люди берут ипотеку, а потом часто начинают ремонт в новой квартире, обставляют её мебелью и техникой — на это тоже нужны деньги. Поэтому мы предлагаем пониженную процентную ставку по нецелевому кредиту тем, кто уже оформил в Сбере ипотеку. Это помогает нашим клиентам обустроить новое жилье фактически сразу после его приобретения».
Как оформить кредит
Оформление потребительского кредита в СберБанк Онлайн занимает 5 минут: 3 минуты — заполняете заявку, а через 2 минуты — получаете решение банка. Деньги поступят на карту в тот же день. Если вы получаете зарплату на карту Сбера или сумма кредита меньше 600 тыс. рублей, понадобится только паспорт, документы, подтверждающие доход и занятость, не нужны.
Вы можете сами выбрать удобный день, когда ежемесячный платеж будет списываться автоматически: просто пополните карту, на которую был зачислен кредит. Счет погашения кредита и дату платежа можно менять. Для этого в СберБанк Онлайн нужно открыть раздел «Кредиты», зайти в свой ипотечный кредит, перейти во вкладку «Операции» и выбрать нужную. Кроме этого, в СберБанк Онлайн можно погасить кредит досрочно и, при необходимости, перенести платеж.