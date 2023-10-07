Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Штрафы за выгул собак без намордников введут в России

Дата публикации: 07 окт 2023
Штрафы за выгул собак без намордников введут в России

Россиянам может грозить штраф за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. Соответствующий законопроект до конца года рассмотрит Госдума, пишут Известия.

Как следует из документа, ежегодно в стране множество домашних собак нападают на людей. Зачастую из-за нарушения требований к содержанию и выгулу питомцев.

«Данную инициативу стоит поддержать, поскольку сегодня у нас сложилась ситуация, когда большинство владельцев собак, особенно крупных, не считают своих питомцев опасными для окружающих», — отмечает член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

Действующий список таких животных включает 12 пород и их метисов. При этом закон не предусматривает ответственность за выгул потенциально опасных собак. Среди них:

  1. Акбаш,
  2. Американский бандог,
  3. Амбульдог,
  4. Бразильский бульдог,
  5. Булли Кутта,
  6. Бульдог алапахский чистокровный (отто),
  7. Бэндог,
  8. Волко-собачьи гибриды,
  9. Волкособ, гибрид волка,
  10. Гуль дог,
  11. Питбульмастиф,
  12. Северокавказская собака,
  13. Метисы собак данного перечня.

По мнению сенатора, в нынешний перечень необходимо включить ротвейлеров, бультерьеров, кавказских овчарок, доберманов и черных терьеров. Епифанова также напомнила, что поведение собак на улице — исключительная ответственность владельцев.

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова считает, что норма должна касаться выгула в общественных местах средних и крупных пород. Любая собака может вести себя агрессивно, подчеркивает она, поэтому в законе стоит закрепить размеры питомцев для обязательного выгула с поводком и намордником.

Читайте также: Закон о регистрации домашних животных: что нужно знать

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить
192K
Топ-5 сервисов в России по присмотру за домашними животными в 2023 году
3K
Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
431K
Сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку
253K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
34
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
874
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал