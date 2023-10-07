Штрафы за выгул собак без намордников введут в России
Россиянам может грозить штраф за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. Соответствующий законопроект до конца года рассмотрит Госдума, пишут Известия.
Как следует из документа, ежегодно в стране множество домашних собак нападают на людей. Зачастую из-за нарушения требований к содержанию и выгулу питомцев.
«Данную инициативу стоит поддержать, поскольку сегодня у нас сложилась ситуация, когда большинство владельцев собак, особенно крупных, не считают своих питомцев опасными для окружающих», — отмечает член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.
Действующий список таких животных включает 12 пород и их метисов. При этом закон не предусматривает ответственность за выгул потенциально опасных собак. Среди них:
- Акбаш,
- Американский бандог,
- Амбульдог,
- Бразильский бульдог,
- Булли Кутта,
- Бульдог алапахский чистокровный (отто),
- Бэндог,
- Волко-собачьи гибриды,
- Волкособ, гибрид волка,
- Гуль дог,
- Питбульмастиф,
- Северокавказская собака,
- Метисы собак данного перечня.
По мнению сенатора, в нынешний перечень необходимо включить ротвейлеров, бультерьеров, кавказских овчарок, доберманов и черных терьеров. Епифанова также напомнила, что поведение собак на улице — исключительная ответственность владельцев.
Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова считает, что норма должна касаться выгула в общественных местах средних и крупных пород. Любая собака может вести себя агрессивно, подчеркивает она, поэтому в законе стоит закрепить размеры питомцев для обязательного выгула с поводком и намордником.