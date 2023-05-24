Штрафы за шум в жилых домах днём предложили ввести в России
Штрафы за нарушение тишины и покоя в многоквартирных домах в дневное время могут ввести в России. С таким предложением выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. Во многом актуальность вопроса связана с тем, что в пандемию covid-19 многие граждане перешли на удалённый режим работы и находятся в квартирах почти круглосуточно.
Как пишут «Известия», комиссия считает, что из-за отсутствия в стране единых законодательных критериев нарушений закона о тишине всё больше людей и должностных лиц, нарушающих тишину, не подвергаются справедливым санкциям.
По данным комиссии, в 2022 году за нарушение тишины и покоя было составлено 95,8 тыс. протоколов, по которым граждане заплатили штрафы на сумму 78,3 млн рублей.
Ранее в России предложили ввести для всех регионов единое время тишины — с 22:00 до 7:00 ежедневно и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Сейчас каждый субъект России устанавливает свои ограничения на шумные мероприятия в многоквартирных домах.
Как пояснил газете глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, именно это решение пока поддержали парламентарии всех фракций в Госдуме. Но точных сроков принятия этого документа до сих пор нет, отмечают в газете.