Стоит ли сейчас брать ипотеку и что будет с ценами на жильё: мнение эксперта
Вадим Розенер, директор компании «Этажи — центр недвижимости и ипотеки», г. Воскресенск, поделился своим мнением о том, что сейчас происходит на рынке жилья и какие настроения преобладают среди покупателей и продавцов.
«Этажи» — это сеть агентств недвижимости № 1 по версии Домклик с филиалами более чем в 180 городах России и за рубежом. Компания работает на рынке с 2000 года и оказывает все необходимые клиентам услуги в сфере недвижимости.
Что сейчас происходит на рынке недвижимости?
Ситуация на рынке сейчас очень нестабильная, поскольку одни собственники стараются продать свою недвижимость дороже, а другие, понимая, что существует риск снижения спроса, готовы продавать свои объекты с дисконтом 5–10%, так как дальше цена будет еще снижаться и есть риск за 2–3 месяца потерять еще 10%.
Что касается загородной недвижимости, то на 15% вырос спрос на дома, дачи и земельные участки возле крупных городов. Развитие ситуации с ценами на этом рынке зависит от количества предложений, в настоящее время объектов на рынке много и в разной ценовой категории.
Покупать ли сейчас недвижимость?
Недвижимость — это низкорисковая инвестиция по сравнению с другими вариантами, включая акции на рынке ценных бумаг.
При покупке жилья вы получаете физический актив, который всегда пользуется спросом и с которого можно получать пассивный доход в виде аренды. Недвижимость 100% будет обесцениваться меньше, чем рубль.
Стоит ли сейчас покупать недвижимость в ипотеку?
После резкого повышения в феврале на данный момент ставки снизились и вернулись на уровень 2019 года, а по некоторым программам стали даже ниже допандемийных значений. Всё больше клиентов рассматривают покупку недвижимости в ипотеку. В условиях инфляции выгоднее купить жильё в кредит, нежели платить за аренду.
Что будет с ценами на недвижимость в дальнейшем?
Рынок и текущая ситуация позволяет сделать выводы: сейчас цены на недвижимость встали и постепенно снижаются, увеличились сроки продажи и выхода на сделку. Мы все помним кризис 2014 года, когда снижение цен на вторичном рынке жилья наблюдалось в течение трёх лет.
В текущей ситуации снижение цен будут происходить быстрее, так как в 2014 году цена на недвижимость увеличилась только на 30% , а в 2021 — на 40–50%, что позволяет прогнозировать более стремительное падение стоимости жилья.
Какие факторы способствуют снижению цены?
В России операции с недвижимостью проходят в рублях, поэтому повышение курса доллара никак не отражается на стоимости жилья в отличии от 1998–2006 годов (когда покупка недвижимости проходила в валюте). В связи с уходом иностранных компаний с российского рынка и сокращением рабочих мест можно прогнозировать снижение потребительского спроса во многих отраслях, включая и покупку недвижимости.
Также многие продавцы квартир понимают, что сейчас жильё можно продать выгодно, что увеличивает объём предложений на рынке. Благодаря высокой конкуренции покупатели могут рассчитывать на скидку в 10% уже сейчас.
Чего ждать дальше?
Что касается нашей сферы бизнеса, здесь все более-менее стабильно в отличие от других областей. Рынок изменится, но все равно люди будут получать квартиры в наследство, расширяться и решать другие жилищные вопросы, то есть квартиры будут выходить в продажу и пользоваться спросом.
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