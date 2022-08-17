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Недвижимость
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Стоит ли сейчас брать ипотеку и что будет с ценами на жильё: мнение эксперта

Дата публикации: 17 авг 2022
Стоит ли сейчас брать ипотеку и что будет с ценами на жильё: мнение эксперта
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Вадим Розенер, директор компании «Этажи — центр недвижимости и ипотеки», г. Воскресенск, поделился своим мнением о том, что сейчас происходит на рынке жилья и какие настроения преобладают среди покупателей и продавцов.

«Этажи» — это сеть агентств недвижимости № 1 по версии Домклик с филиалами более чем в 180 городах России и за рубежом. Компания работает на рынке с 2000 года и оказывает все необходимые клиентам услуги в сфере недвижимости. 

Что сейчас происходит на рынке недвижимости?

Ситуация на рынке сейчас очень нестабильная, поскольку одни собственники стараются продать свою недвижимость дороже, а  другие, понимая, что существует риск снижения спроса, готовы продавать свои объекты с дисконтом 5–10%, так как дальше цена будет еще снижаться и есть риск за 2–3 месяца потерять еще 10%.

Что касается загородной недвижимости, то на 15% вырос спрос на дома, дачи и земельные участки возле крупных городов. Развитие ситуации с ценами на этом рынке зависит от количества предложений, в настоящее время объектов на рынке много и в разной ценовой категории.

Покупать ли сейчас недвижимость?

Недвижимость — это низкорисковая инвестиция по сравнению с другими вариантами, включая акции на рынке ценных бумаг.

При покупке жилья вы получаете физический актив, который всегда пользуется спросом и с которого можно получать пассивный доход в виде аренды. Недвижимость 100% будет обесцениваться меньше, чем рубль.

Стоит ли сейчас покупать недвижимость в ипотеку?

После резкого повышения в феврале на данный момент ставки снизились и вернулись на уровень 2019 года, а по некоторым программам стали даже ниже допандемийных значений. Всё больше клиентов рассматривают покупку недвижимости в ипотеку. В условиях инфляции выгоднее купить жильё в кредит, нежели платить за аренду.

Что будет с ценами на недвижимость в дальнейшем?

Рынок и текущая ситуация позволяет сделать выводы: сейчас цены на недвижимость встали и постепенно снижаются, увеличились сроки продажи и выхода на сделку. Мы все помним кризис 2014 года, когда снижение цен на вторичном рынке жилья наблюдалось в течение трёх лет.

В текущей ситуации снижение цен будут происходить быстрее, так как в 2014 году цена на недвижимость увеличилась только на 30% , а в 2021 — на 40–50%, что позволяет прогнозировать более стремительное падение стоимости жилья.

Какие факторы способствуют снижению цены?

В России операции с недвижимостью проходят в рублях, поэтому повышение курса доллара никак не отражается на стоимости жилья в отличии от 1998–2006 годов (когда покупка недвижимости проходила в валюте). В связи с уходом иностранных компаний с российского рынка и сокращением рабочих мест можно прогнозировать снижение потребительского спроса во многих отраслях, включая и покупку недвижимости.

Также многие продавцы квартир понимают, что сейчас жильё можно продать выгодно, что увеличивает объём предложений на рынке. Благодаря высокой конкуренции покупатели могут рассчитывать на скидку в 10% уже сейчас.

Чего ждать дальше?

Что касается нашей сферы бизнеса, здесь все более-менее стабильно в отличие от других областей. Рынок изменится, но все равно люди будут получать квартиры в наследство, расширяться и решать другие жилищные вопросы, то есть квартиры будут выходить в продажу и пользоваться спросом.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора статьи

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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