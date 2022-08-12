Семейную ипотеку в России предложили продлить еще на год
Минфин России предложил продлить программу семейной ипотеки под 6% еще на год – до 31 декабря 2023 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что по состоянию на 1 августа 2022 года семейной ипотекой воспользовались уже более 372 тысяч российских семей, в которых ребенок родился до 31 декабря 2022 года. Общая сумма выданных кредитов составила 1,3 триллиона рублей.
За счет продления семейной ипотеки спрос на участие в программе составит 166 тысяч займов на сумму 1,16 триллиона рублей, считают в Минфине.
Кроме того, предлагается уточнить порядок расчета возмещения недополученных доходов кредитным организациям по ипотекам, выданным на льготных условиях на сумму свыше 6 миллионов рублей для регионов и свыше 12 миллионов рублей – для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. «Указанные изменения необходимы для исключения трудностей, связанных с реализаций положений, позволяющих гражданам оформить ипотечный жилищный кредит (заем) в сумме, превышающей указанные значения», – подчеркивается в записке.
Что такое семейная ипотека
Программа семейной ипотеки стартовала в России в 2018 году. Она позволяет семьям, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, оформить заем на готовое жилье или под строительство нового по льготной ставке до 6% годовых. Ипотека распространяется также на семьи, где есть ребенок с инвалидностью.
Первоначальный взнос по семейной ипотеке должен составлять не менее 15%, срок кредита — до 30 лет.
Кто берёт «Семейную ипотеку», читайте в исследовании Домклик: «Семейная ипотека: кто и как берет кредиты на жилье».