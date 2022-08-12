Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Семейную ипотеку в России предложили продлить еще на год

Дата публикации: 12 авг 2022
Семейную ипотеку в России предложили продлить еще на год

Минфин России предложил продлить программу семейной ипотеки под 6% еще на год – до 31 декабря 2023 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что по состоянию на 1 августа 2022 года семейной ипотекой воспользовались уже более 372 тысяч российских семей, в которых ребенок родился до 31 декабря 2022 года. Общая сумма выданных кредитов составила 1,3 триллиона рублей.

За счет продления семейной ипотеки спрос на участие в программе составит 166 тысяч займов на сумму 1,16 триллиона рублей, считают в Минфине.

Кроме того, предлагается уточнить порядок расчета возмещения недополученных доходов кредитным организациям по ипотекам, выданным на льготных условиях на сумму свыше 6 миллионов рублей для регионов и свыше 12 миллионов рублей – для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. «Указанные изменения необходимы для исключения трудностей, связанных с реализаций положений, позволяющих гражданам оформить ипотечный жилищный кредит (заем) в сумме, превышающей указанные значения», – подчеркивается в записке.

Что такое семейная ипотека

Программа семейной ипотеки стартовала в России в 2018 году. Она позволяет семьям, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, оформить заем на готовое жилье или под строительство нового по льготной ставке до 6% годовых. Ипотека распространяется также на семьи, где есть ребенок с инвалидностью.

Первоначальный взнос по семейной ипотеке должен составлять не менее 15%, срок кредита — до 30 лет.

Кто берёт «Семейную ипотеку», читайте в исследовании Домклик: «Семейная ипотека: кто и как берет кредиты на жилье».

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Вам одобрили ипотеку СберБанка: что дальше?
2M
Как обустроить спальню за 30 тысяч рублей: советы эксперта
2K
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
673K
Семейная ипотека: кто и как берет кредиты на жилье
17K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
16
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал