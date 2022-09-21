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Сельская ипотека: Сбер за 4 дня принял заявок на 20 млрд рублей, прием новых заявок приостановлен

Дата публикации: 21 сен 2022
Сельская ипотека: Сбер за 4 дня принял заявок на 20 млрд рублей, прием новых заявок приостановлен

Сбер приостановил прием новых заявок на ипотечное кредитование по программе Сельская ипотека в связи с повышенным спросом. Прием заявок был возобновлен в Сбере 15 сентября и завершился 19 сентября. Спрос на нее оказался очень высоким, за 4 дня банк принял заявок на общую сумму 20 млрд рублей.

О возобновлении приема заявок Сбер проинформирует дополнительно. Выдачи ипотечных кредитов по одобренным заявкам проходят в штатном режиме.

По данным Домклик, наиболее востребованной программа Сельской ипотеки оказалась в Республике Башкортостан — здесь доля от поданных заявок по программе составила 8%. Также в пятерку регионов-лидеров по количеству поданных заявок вошли Пермский край (с долей 4,8%), Карачаево-Черкесская Республика (с долей 4,2%), Краснодарский край (с долей 4,2%) и Иркутская область (с долей 4%).

С сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья ставка составила 2,7%, а для строительства жилого дома — 3%. При этом первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, по двум документам — от 50%. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей. Кредит по программе Сельская ипотека можно получить только один раз.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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