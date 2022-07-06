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Ипотечный портфель России составит 2,5 триллиона рублей

Дата публикации: 06 июл 2022
Ипотечный портфель России составит 2,5 триллиона рублей

В 2022 году ипотечный портфель России должен составить 2,5 триллиона рублей. Такую оценку привелзамглавы Минстроя Никита Стасишин. Темпы роста сохранятся на уровне 2021 года.По его словам, по итогам пяти месяцев года в стране введено в эксплуатацию более 44 млн. кв. метров недвижимости. «Это достаточно серьезный рост относительно прошлого года, когда ввод, несмотря на пандемию составил порядка 92,6 млн кв. метров», — сказал Стасишин. Он добавил, что эти показатели стали самыми большими за всю историю России и Советского Союза.

Программу льготной ипотеки продлили на 2022 год

Одним из основных драйверов роста на рынке недвижимости является льготная ипотека. В июне в нее внесли существенные изменения по сравнению с тем, что было доступно покупателям на старте программы в 2020 году. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке до 7% годовых. В СберБанке ставка по ипотеке с господдержкой еще ниже —от 6,3%.

При этом вырос и максимальный размер кредита, подлежащий субсидированию. Для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга он составит 30 миллионов рублей, из этой суммы 12 миллионов можно взять по программе льготной ипотеки, а остальную сумму добрать с помощью кредита по рыночной ставке. Для других регионов общий размер кредита составит 15 миллионов рублей, из них по 6 миллионов по льготной ипотеке.

Как отмечали в Минфине, по итогам 2020-2021 годов более 90% ипотечных кредитов было выдано в рамках льготной программы под 6,5%. В группе рейтингов финансовых институтов агентства НКР считают, что в текущей макроэкономической ситуации россияне пока опасаются совершать крупные покупки. Однако эксперты уверены, что по мере стабилизации экономики рынок недвижимости снова пойдет вверх.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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