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Россияне смогут купить любую квартиру в новостройке с мебелью

Дата публикации: 07 июл 2022
Россияне смогут купить любую квартиру в новостройке с мебелью

Минстрой планирует дать россиянам возможность покупать квартиры в новостройках с полной меблировкой. Оформить такую покупку можно будет уже на этапе строительства.

В ведомстве подчеркнули, что меблировка не станет обязательной для всех застройщиков. Предполагается, что покупателям дадут выбор: взять квартиру без отделки или уже полностью обставленную. Эта опция будет включена в договор долевого участия и станет предметом ипотеки, чтобы зафиксировать полную стоимость объекта на этапе строительства.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин подчеркнул, что такой подход позволит сократить затраты покупателей примерно на 30% и избавит людей от необходимости брать еще один, потребительский кредит на то, чтобы обставить жилье, как это часто происходит.

Нововведение будет пользоваться спросом

Некоторые крупные застройщики, например ПИК, уже давно предлагают своим клиентам купить жилье сразу с мебелью. Но обставить заранее можно не каждую квартиру, и количество таких предложений ограничено.

Аналитики петербургской компании GloraX выяснили, что с начала 2022 года спрос на полностью или частично обставленные квартиры вырос втрое. Большинство покупателей хотели бы, чтобы в новой квартире уже стояла кухня со всей техникой.

Интерьер от застройщика может обойтись жильцам на 25-30% дешевле рыночной стоимости за счет того, что мебель покупается оптом и напрямую у производителя, без посредников.

Эксперты отмечают, что повышенный спрос на меблированные квартиры в России наблюдался последние несколько лет и в дальнейшем будет только расти.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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