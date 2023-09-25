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Счетная палата поддержала субсидирование аренды жилья

Дата публикации: 25 сен 2023
Счетная палата поддержала субсидирование аренды жилья

Появление субсидий на аренду жилья в России поможет «обелить» рынок, поскольку подтолкнет арендодателей следовать букве закона при заключении договоров. Таким мнением в интервью Известиям поделилась аудитор Счетной палаты (СП) Наталья Трунова.

По ее словам, СП уже отмечала необходимость в развитии альтернативных механизмов улучшения жилищных условий.

Аудитор подчеркнула, что сейчас ипотека зачастую менее доступна для людей, поэтому развитие рынка арендного жилья, который пока находится в теневой зоне, является закономерным исходом в текущей ситуации.

«Появление субсидируемой аренды как раз позволит начать процесс «обеления» рынка, поскольку подтолкнет собственников заключать узаконенные договоры, чтобы арендаторы могли получать субсидии от государства», — подытожила Трунова.

Ранее Домклик писал, что в России узаконят посуточную аренду жилья.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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