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Названы туристические города — лидеры по росту цен на аренду

Дата публикации: 30 авг 2023
Названы туристические города — лидеры по росту цен на аренду

В России за год значительно увеличился спрос на посуточное размещение в основных туристических городах, а ставки тем временем выросли в среднем на 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков сервиса «Суточно.ру».

Возглавляет рейтинг роста цен Екатеринбург, где средняя стоимость аренды посуточного жилья увеличилась на 33%. Вторая строчка оказалась за Нижним Новгородом, где цены выросли на 24%, а замыкает тройку лидеров Волгоград — с ростом цен на 21%. На четвертом месте — Дербент (+18%). Следом идут Краснодар и Казань (+15%). Седьмую строчку занимает Калининград (+13%), за которым располагается Москва (+8%), Санкт-Петербург и Владивосток (+7%).

Самые популярные туристические города летом 2023 года

Средняя ставка аренды, лето 2023 года, тыс. руб.

Динамика к лету 2022 года

Санкт-Петербург

4750

+7%

Москва

4180

+8%

Казань

4510

+15%

Нижний Новгород

4460

+24%

Калининград

3200

+13%

Волгоград

3460

+21%

Краснодар

2670

+15%

Дербент

3760

+18%

Владивосток

5150

+7%

Екатеринбург

3450

+33%

Отмечается, что рост ставок обусловлен увеличением туристического потока. Как отметили в компании, среди туристов растет популярность Дагестана, Калининградской области, Карелии.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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