Названы туристические города — лидеры по росту цен на аренду
В России за год значительно увеличился спрос на посуточное размещение в основных туристических городах, а ставки тем временем выросли в среднем на 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков сервиса «Суточно.ру».
Возглавляет рейтинг роста цен Екатеринбург, где средняя стоимость аренды посуточного жилья увеличилась на 33%. Вторая строчка оказалась за Нижним Новгородом, где цены выросли на 24%, а замыкает тройку лидеров Волгоград — с ростом цен на 21%. На четвертом месте — Дербент (+18%). Следом идут Краснодар и Казань (+15%). Седьмую строчку занимает Калининград (+13%), за которым располагается Москва (+8%), Санкт-Петербург и Владивосток (+7%).
Самые популярные туристические города летом 2023 года
Средняя ставка аренды, лето 2023 года, тыс. руб.
Динамика к лету 2022 года
Санкт-Петербург
4750
+7%
Москва
4180
+8%
Казань
4510
+15%
Нижний Новгород
4460
+24%
Калининград
3200
+13%
Волгоград
3460
+21%
Краснодар
2670
+15%
Дербент
3760
+18%
Владивосток
5150
+7%
Екатеринбург
3450
+33%
Отмечается, что рост ставок обусловлен увеличением туристического потока. Как отметили в компании, среди туристов растет популярность Дагестана, Калининградской области, Карелии.