Ипотечный рынок может вырасти на 3-5% в 2024 году — глава Домклик
Рост рынка ипотеки в России, если смотреть на текущие условия, за этот год может составить 3-5%. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в интервью «Ведомостям».
Традиционно мы не даем никаких прогнозов, особенно сейчас, когда регулирование меняется каждый день. Если брать текущие условия и тренды, то за 2024 год рынок ипотеки может вырасти от 3 до 5%.
Он напомнил, что Центробанк прогнозирует увеличение на уровне 10%. Лейпи считает, что для такого роста необходимо создать дополнительные условия.
В конце 2023 года правительство изменило условия по льготным программам ипотеки. Основные изменения затронули программу «Господдержка». Первоначальный взнос по ней вырос до 30%, а максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов страны — 6 млн руб.