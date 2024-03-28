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Ипотечный рынок может вырасти на 3-5% в 2024 году — глава Домклик

Дата публикации: 28 мар 2024
Ипотечный рынок может вырасти на 3-5% в 2024 году — глава Домклик

Рост рынка ипотеки в России, если смотреть на текущие условия, за этот год может составить 3-5%. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в интервью «Ведомостям».

Традиционно мы не даем никаких прогнозов, особенно сейчас, когда регулирование меняется каждый день. Если брать текущие условия и тренды, то за 2024 год рынок ипотеки может вырасти от 3 до 5%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Он напомнил, что Центробанк прогнозирует увеличение на уровне 10%. Лейпи считает, что для такого роста необходимо создать дополнительные условия.

В конце 2023 года правительство изменило условия по льготным программам ипотеки. Основные изменения затронули программу «Господдержка». Первоначальный взнос по ней вырос до 30%, а максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов страны — 6 млн руб.

Читайте также: Как изменился спрос на льготную ипотеку после обновления условий — исследование Домклик

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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