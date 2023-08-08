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Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по льготной ипотеке

Дата публикации: 08 авг 2023
Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по льготной ипотеке

С 9 августа 2023 года Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по льготным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека»: с 12 до 15 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и с 6 до 7,5 млн рублей для других регионов России. 

Ставка по «Господдержке» составляет от 8% годовых с учетом страхования жизни и здоровья, по «Семейной ипотеке» — 6% годовых. Первоначальный взнос — от 15% стоимости объекта недвижимости, срок кредита — до 30 лет.

При этом для лимитов до 12/6 млн рублей действует акция на процентные ставки:

  • по «Семейной ипотеке» — от 5,4% годовых
  • по «Господдержке» — от 7,4% годовых

Ипотека с господдержкой лидирует в выдачах, составляя более 50% ипотеки Сбера. Мы сохранили низкие ставки по льготным программам и продолжаем улучшать условия для наших клиентов.

Увеличение максимальной суммы кредита позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жилье для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке не пересматривалась с момента запуска программы. За это время изменились условия: выросла стоимость недвижимости, корректировались ставки, поэтому повышение порога кредита сделает приобретение недвижимости на первичном рынке более доступным. А если у покупателя есть собственные накопления, то это расширяет возможности выбора. Мы уверены, что программа будет востребована у покупателей СберСити в Рублево-Архангельском. Сейчас мы предлагаем квартиры в домах с высокой степенью готовности, а уже в первые дни осени стартуют продажи нового квартала, где стоимость объектов отвечает условиям программы льготной ипотеки

Фото эксперта
Анна Благонравова
заместитель генерального директора, директор департамента недвижимости АО «Рублево-Архангельское»

Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать подходящее жилье можно онлайн на Домклик. Для получения увеличенной суммы кредита после подачи заявки клиенту нужно обратиться к менеджеру банка.

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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