Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по льготной ипотеке
С 9 августа 2023 года Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по льготным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека»: с 12 до 15 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и с 6 до 7,5 млн рублей для других регионов России.
Ставка по «Господдержке» составляет от 8% годовых с учетом страхования жизни и здоровья, по «Семейной ипотеке» — 6% годовых. Первоначальный взнос — от 15% стоимости объекта недвижимости, срок кредита — до 30 лет.
При этом для лимитов до 12/6 млн рублей действует акция на процентные ставки:
- по «Семейной ипотеке» — от 5,4% годовых
- по «Господдержке» — от 7,4% годовых
Ипотека с господдержкой лидирует в выдачах, составляя более 50% ипотеки Сбера. Мы сохранили низкие ставки по льготным программам и продолжаем улучшать условия для наших клиентов.
Увеличение максимальной суммы кредита позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жилье для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса.
Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке не пересматривалась с момента запуска программы. За это время изменились условия: выросла стоимость недвижимости, корректировались ставки, поэтому повышение порога кредита сделает приобретение недвижимости на первичном рынке более доступным. А если у покупателя есть собственные накопления, то это расширяет возможности выбора. Мы уверены, что программа будет востребована у покупателей СберСити в Рублево-Архангельском. Сейчас мы предлагаем квартиры в домах с высокой степенью готовности, а уже в первые дни осени стартуют продажи нового квартала, где стоимость объектов отвечает условиям программы льготной ипотеки
Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать подходящее жилье можно онлайн на Домклик. Для получения увеличенной суммы кредита после подачи заявки клиенту нужно обратиться к менеджеру банка.