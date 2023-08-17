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Сбербанк почти неделю не будет повышать ставки по ипотеке

Дата публикации: 17 авг 2023
Сбербанк почти неделю не будет повышать ставки по ипотеке
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Сбербанк будет удерживать текущие условия по ипотечным кредитам максимально долго, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки 15 августа сразу на 3,5 п.п., до 12%. Все клиенты, подавшие заявки на ипотеку до 22 августа, в случае одобрения кредита смогут оформить его по прежним ставкам.

С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жильё и новостройки изменятся на 2%.

Повышение коснётся программ:

Изменение относится только к заявкам, одобренным после 22 августа 2023 года включительно. При одобрении до этой даты у клиента будет 90 дней на выход на сделку по текущей ставке с момента одобрения заявки на ипотеку.

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Ставки по льготной ипотеке сохраняются

При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются, условия в Сбербанке по ним — одни из лучших на рынке.

По потребительским кредитам минимальная ставка по-прежнему останется 4% годовых на первый месяц, со второго месяца процентная ставка с 17 августа составит 14,5 % годовых. При этом для клиентов продолжает действовать акция, которая позволяет получать бонусами СберСпасибо до 1,5% от ставки по кредиту.

Повышение доходности по вкладам

В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер одним из первых увеличил доходность по рублёвым вкладам до 12% годовых. Максимальная ставка доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублёвых вкладов, в том числе за счёт перевода средств с валютных вкладов.

Также выросла доходность СберВкладов и линеек «Управляй» и достигла 11,26% годовых по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» (при открытии на 2 месяца на сумму от 100 тыс. рублей) и 8,31% годовых по вкладу «Лидер Управляй+» (при открытии вклада на сумму от 10 млн рублей сроком на 3 месяца).      

Ознакомиться с новыми условиями вкладов Сбера можно на сайте банка в разделе «Вклады и счёта». Повышенные ставки начали действовать с 17 августа.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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