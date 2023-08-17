Сбербанк почти неделю не будет повышать ставки по ипотеке
Сбербанк будет удерживать текущие условия по ипотечным кредитам максимально долго, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки 15 августа сразу на 3,5 п.п., до 12%. Все клиенты, подавшие заявки на ипотеку до 22 августа, в случае одобрения кредита смогут оформить его по прежним ставкам.
С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жильё и новостройки изменятся на 2%.
Повышение коснётся программ:
- Ипотека на вторичное жильё
- Ипотека на новостройку
- Военная ипотека
- Рефинансирование
- Строительство жилого дома
- Ипотечное кредитование в рамках отдельных программ и соглашений о сотрудничестве Сбербанка c субъектами РФ и муниципальными образованиями
- Гараж
- Загородная недвижимость
- Нецелевой кредит под залог недвижимости
- Коммерческая недвижимость
Изменение относится только к заявкам, одобренным после 22 августа 2023 года включительно. При одобрении до этой даты у клиента будет 90 дней на выход на сделку по текущей ставке с момента одобрения заявки на ипотеку.
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Ставки по льготной ипотеке сохраняются
При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются, условия в Сбербанке по ним — одни из лучших на рынке.
По потребительским кредитам минимальная ставка по-прежнему останется 4% годовых на первый месяц, со второго месяца процентная ставка с 17 августа составит 14,5 % годовых. При этом для клиентов продолжает действовать акция, которая позволяет получать бонусами СберСпасибо до 1,5% от ставки по кредиту.
Повышение доходности по вкладам
В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер одним из первых увеличил доходность по рублёвым вкладам до 12% годовых. Максимальная ставка доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублёвых вкладов, в том числе за счёт перевода средств с валютных вкладов.
Также выросла доходность СберВкладов и линеек «Управляй» и достигла 11,26% годовых по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» (при открытии на 2 месяца на сумму от 100 тыс. рублей) и 8,31% годовых по вкладу «Лидер Управляй+» (при открытии вклада на сумму от 10 млн рублей сроком на 3 месяца).
Ознакомиться с новыми условиями вкладов Сбера можно на сайте банка в разделе «Вклады и счёта». Повышенные ставки начали действовать с 17 августа.