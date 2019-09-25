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Сбербанк начал прием заявок на погашение ипотеки до 450 000 рублей многодетным семьям

Дата публикации: 25 сен 2019
Сбербанк начал прием заявок на погашение ипотеки до 450 000 рублей многодетным семьям

Многодетные семьи могут подавать заявки в Сбербанк на списание части ипотечного кредита в рамках программы государственной поддержки.

Получить господдержку — субсидию в размере до 450 000 рублей в рамках 157-ФЗ могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился либо родится третий и последующие дети.

Выделенные средства предназначены для полного или частичного погашения ипотечного кредита гражданина (заемщика или созаемщика по кредиту) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Для погашения какого кредита можно получить господдержку

Договор ипотечного кредита, на погашение которого запрашивается субсидия, должен быть подписан до 1 июля 2023 года в рамках любого продукта жилищного кредитования на следующие цели:

  • приобретение по договору купли-продажи у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
  • приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (ДДУ) или соглашению (договору) об уступке прав требований по ДДУ
  •  рефинансирование ипотечного кредита, предоставленного иной кредитной организацией на цели, указанные выше

Господдержку можно получить однократно только для одного ипотечного кредита, независимо от рождения детей после получения субсидии. 

Какие документы нужно предоставить банк для получения государственной поддержки

1. Заявление о погашении кредита

2. Согласия заявителя на обработку персональных данных

3. Согласие детей заявителя, достигших 14-летнего возраста, на обработку персональных данных

4. Паспорт или документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя

5. Документы, удостоверяющие личность и гражданство детей заявителя (свидетельства о рождении всех детей заявителя; паспорта детей заявителя, достигших 14-летнего возраста)

6. Документы, подтверждающие материнство (отцовство) заявителя в отношении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, свидетельство о государственной регистрации брака/расторжении брака, иные документы, подтверждающие материнство или отцовство). Эти документы предоставляются, если на основании свидетельства о рождении невозможно однозначно установить родство заявителя и его детей

7. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя и его детей

8. Кредитный договор по ипотечному кредиту, в погашение которого запрашивается субсидия

9. Первоначальный кредитный договор, если ипотека была оформлена в другом банке и рефинансирована в Сбербанке

10. Документ, подтверждающий приобретение жилого помещения или земельного участка (договор купли-продажи жилого помещения, договор участия в долевом строительстве, соглашение (договор) об уступке права по договору участия в долевом строительстве). 

Документы необходимо предоставить в офис банка

  • В ближайший центр ипотечного кредитования
  • В случае отсутствия центра ипотечного кредитования в населенном пункте — в офис, обслуживающий ипотечные кредиты 

Дополнительная информация о получении господдержки

По телефону: 8 800 77 09 999 (звонок по России бесплатный)

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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