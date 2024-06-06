Сбербанк фиксирует рост спроса на ИЖС
Спрос на ИЖС в этом году последовательно растет. Если в январе Сбер выдал 7,2 тыс. кредитов на строительство частных домов, то в мае их число составило 13,3 тыс. Об этом сообщил первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Повышение интереса к ИЖС аналитики Домклик отмечали в течение всего 2023-го. Если в начале года количество выдач составляло по 2-3 тыс. в месяц, то к четвертому кварталу оно достигло рекордных 15 тыс.
В начале этого года тенденция сохранилась — число выдач держалось на уровне 7-10 тыс. в месяц, а в мае превысило 13 тыс. Вместе с тем доля ИЖС в общем объеме кредитов неоднократно обновляла рекорд — последний был зарегистрирован в марте (23%).
Стабильный рост спроса объясняется не только высокой востребованностью рынка ИЖС, но и введенными ограничениями на первичном и вторичном рынках. Кроме того, приобретение строящегося жилого дома обходится значительно дешевле, чем покупка квартиры.
По мнению аналитиков, интерес к ИЖС продолжит повышаться после запуска ипотеки с открытием эскроу-счетов.
Сбербанк в конце мая начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу. То есть кредит на строительство частного жилого дома с подрядчиком теперь оформляется так же, как на покупку квартиры в новостройке — с открытием эскроу-счета.
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