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Сбер запустил комбо-ипотеку: единый кредит на квартиру, машиноместо и кладовую

Дата публикации: 04 июл 2022
Сбер запустил комбо-ипотеку: единый кредит на квартиру, машиноместо и кладовую

Сбер запустил уникальное предложение: единый кредит на квартиру в новостройке, машиноместо и кладовую. Такую комбо-ипотеку можно оформить с единой ставкой на весь срок кредитования.

Комбинации могут самые разные: можно взять в ипотеку квартиру и гараж, или квартиру и кладовку, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остается неизменным — квартира.

Чтобы оформить комбо-ипотеку надо подать обычную заявку на покупку квартиры в новостройке онлайн на Домклик и запросить сумму кредита, которая нужна для приобретения нескольких объектов недвижимости.

«Мы рады предложить гражданам уникальный для рынка продукт. Обслуживать один кредит гораздо удобнее, чем 3 разных — это меньшая нагрузка на клиента, и финансовая, и психологическая. Поэтому, мы уверены, что наше предложение будет пользоваться большой популярностью у клиентов».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Условия комбо-ипотеки в Сбере

  • Сумма кредита: от 300 тыс. до 100 млн рублей
  • Срок кредитования: до 30 лет
  • Минимальный первоначальный взнос: от 15%
  • Ставка: от 10,5%

Рассчитать комбо-ипотеку

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Илья Шайдуров
Автор статьи
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