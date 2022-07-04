Сбер запустил комбо-ипотеку: единый кредит на квартиру, машиноместо и кладовую
Сбер запустил уникальное предложение: единый кредит на квартиру в новостройке, машиноместо и кладовую. Такую комбо-ипотеку можно оформить с единой ставкой на весь срок кредитования.
Комбинации могут самые разные: можно взять в ипотеку квартиру и гараж, или квартиру и кладовку, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остается неизменным — квартира.
Чтобы оформить комбо-ипотеку надо подать обычную заявку на покупку квартиры в новостройке онлайн на Домклик и запросить сумму кредита, которая нужна для приобретения нескольких объектов недвижимости.
«Мы рады предложить гражданам уникальный для рынка продукт. Обслуживать один кредит гораздо удобнее, чем 3 разных — это меньшая нагрузка на клиента, и финансовая, и психологическая. Поэтому, мы уверены, что наше предложение будет пользоваться большой популярностью у клиентов».
Условия комбо-ипотеки в Сбере
- Сумма кредита: от 300 тыс. до 100 млн рублей
- Срок кредитования: до 30 лет
- Минимальный первоначальный взнос: от 15%
- Ставка: от 10,5%