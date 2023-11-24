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Сбер запустил исламскую ипотеку в двух регионах России

Дата публикации: 24 нояб 2023
Сбер запустил исламскую ипотеку в двух регионах России

Сбербанк и Домклик запустили пилотный продукт «Ипотека Мурaбаха» в Башкортостане и Дагестане. По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учётом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).

«Ипотека Мурабаха» доступна на сумму от 300 000 до 100 000 000 рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 30%. Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом GIFS (Global Islamic Financial Services Firm). 

Мы рады предложить клиентам «Ипотеку Мурабаха» — новый продукт, позволяющий приобрести жильё с соблюдением принципов исламского финансирования. В то же время «Ипотека Мурабаха» будет доступна всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания, что делает её привлекательной для широкого круга наших клиентов.

Фото эксперта
Олег Ганеев
Старший вице-президент Сбербанка

Новый ипотечный продукт будет предлагаться в пилотном режиме в двух регионах России: Башкортостане (на первичном и вторичном рынках жилья) и Дагестане (только на первичном рынке).

Недвижимость на первичном рынке можно будет приобрести только у застройщиков, прошедших аккредитацию в Сбербанке и использующих эскроу-счета

Читайте также: Ипотека Мурабаха: условия программы и как подать заявку

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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