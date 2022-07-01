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Главное за неделю: IKEA будет продавать товары в России онлайн, врачи и учителя могут взять ипотеку по ставке от 1,5%

Дата публикации: 01 июл 2022
Главное за неделю: IKEA будет продавать товары в России онлайн, врачи и учителя могут взять ипотеку по ставке от 1,5%
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1. Cбер расширил условия Дальневосточной ипотеки

Оформить ипотеку по льготной ставке могут проживающие в Дальневосточном федеральном округе врачи и педагоги, независимо от их возраста и семейного положения. Ранее программа распространялась только на семьи, в которых оба супруга не достигли 36 лет, либо на родителя до 36 лет, воспитывающего ребенка до 19 лет, а также на участников программы «Дальневосточный гектар».

По программе можно купить квартиру в новостройке, либо на вторичном рынке в сельских населенных пунктах, моногородах Дальнего Востока, а также на всей территории Магаданской области и Чукотского АО. Ставка по ипотеке составляет от 1,7% на новостройки и готовое жильё; и от 1,5% годовых на строительство дома. Срок кредита  до 20 лет.

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2. Центробанк зафиксировал рекордно низкую ставку по ипотеке

Средняя ставка по выданным в России ипотечным кредитам в мае составила 6,17% — это минимум с 2018 года, следует из статистики, обновленной 30 июня на сайте ЦБ. Статистика учитывает период с 1 января 2018 года по 1 июня 2022, пишет РБК.

На Домклик ипотека на покупку квартир в рамках Господдержкии Семейной ипотеки доступна по ставкам от 8,7% и 5,7% годовых соответственно, в рамках Дальневосточной ипотеки — от 1,7% годовых, в рамках ИТ-ипотеки — от 4,7%.

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3. Домклик проанализировал цены на жилье в Москве и поведение продавцов недвижимости

Эксперты аналитического центра Домклик в новом исследовании проанализировали поведение продавцов на московском рынке жилья. Были изучены цены на квартиры вторичного рынка столицы в объявлениях и в состоявшихся сделках.

По результатам исследования экспертами выявлены следующие поведенческие особенности московских продавцов недвижимости. Во-первых, продавцы не всегда понимают, как верно оценить стоимость квартиры. Во-вторых, продавцы по-разному отнеслись к сезонным пикам покупательской активности летом и зимой 2021 года и в начале 2022 года. 

Читать исследование

4. В Санкт-Петербурге одобрили закон о реновации жилья

Парламент Санкт-Петербурга принял в третьем чтении закон о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки города. Документ был внесен губернатором Александром Бегловым, сообщает РБК. Под реновацию попадут панельные дома, построенные в 1957-1970 годах.

У собственников квартир в доме будет 60 дней на проведение общего собрания, чтобы отказаться от участия в программе. Это решение должны поддержать две трети владельцев квартир. Если жильцы дома не успеют за два месяца провести собрание, их жилье попадет в программу реновации автоматически.

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5. Промышленная ипотека со ставкой 5% будет запущена к осени

Программа промышленной ипотеки будет запущена до осени текущего года.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых на ПМЭФ-2022. Планируется, что на такие условия могут претендовать предприятия, которые хотят купить готовые площади под производство.

Узнать больше о текущих ипотечных программах

6. Закон о дачной амнистии вступает в силу с 1 июля 

Дачная амнистия позволяетлегализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на неоформленных в собственность земельных участках. А пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признается правом собственности, пишет Интерфакс.

В результате владельцы дач по закону смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

Найти дачу в своем регионе

7. IKEA запустит продажу товаров в России онлайн

Комапния IKEA в ближайшие дни откроет продажи на своем сайте. Продажи товаров в магазинах будут доступны только для сотрудников компании.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней», — сообщается на сайте компании.

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8. Сбер запустил ипотеку на кладовые помещения

Ипотеку можно взять на покупку кладовой на первичном и вторичном рынках. Ранее можно было оформить кредит только на гараж или машино-место.

Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб., максимальная — 100 млн руб. Первоначальный взнос — от 25%. Максимальный срок кредита составляет 30 лет. Ставка — от 11% годовых.

Рассчитать ипотеку на кладовку

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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