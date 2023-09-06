Как получить в подарок устройства для умного дома при оформлении ипотеки на Домклик
При оформлении ипотеки на покупку готового жилья в период с 6 сентября по 31 октября 2023 года заёмщик может получить в подарок устройства SberDevices для умного дома. Акция действует в Москве при оформлении сервисов «Регистрация и расчеты» и «Договор купли-продажи».
Рассказываем подробнее об условиях спецпредложения.
Кто может стать участником акции
Принять участие в акции могут заёмщики или титульные созаёмщики, которые в период с 6 сентября по 31 октября 2023 года оформят ипотеку по программе «Приобретение готового жилья».
Обязательное условие — проведение сделки с помощью онлайн-сервисов Домклик:
- «Регистрация и расчеты». Сервис позволяет участникам сделки безопасно зарегистрировать переход права собственности в Росреестре и провести денежные расчеты между сторонами.
- «Договор купли-продажи». Клиент получает готовый договор, который составлен профессиональными юристами с учётом требований законодательства и практики Росреестра.
Воспользоваться предложением можно в одном из 18 специализированных офисов Домклик в г. Москва.
Чтобы подтвердить своё согласие на участие в акции, сообщите об этом своему ипотечному менеджеру (в чате, по телефону или в офисе банка).
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Какие призы можно получить
В качестве подарка клиенты смогут получить комплект товаров «Умный дом SBER». Есть два варианта наполнения комплекта.
Вариант 1
- «Умный хаб» — даёт вашему умному дому дополнительную гибкость и позволяет подключить до 32 устройств. Управляйте устройствами умного дома голосом через мобильное приложение или умное устройство с ассистентом Салют.
- «Умная лампа». Светодиодная лампа с большим цоколем и дистанционным управлением. Помогает автоматизировать освещение и создать волшебную атмосферу.
- «Умный датчик движения». Поможет запускать определённые сценарии умного дома — он реагирует на источники тепла.
- Колонка SberBoom Mini. Миниатюрная умная колонка с голосовым управлением для детей и взрослых GigaChat внутри.
Вариант 2
- «Умная лента». Светодиодная лента с дистанционным управлением для подсветки, основного освещения и волшебной атмосферы.
- «Умная розетка». Позволяет автоматизировать любой включенный в нее прибор.
- «Умная лампа». Светодиодная лампа с большим цоколем и дистанционным управлением. Помогает автоматизировать освещение и создать волшебную атмосферу.
- Колонка SberBoom Mini. Миниатюрная умная колонка с голосовым управлением для детей и взрослых GigaChat внутри.
Заёмщик сможет получить свой комплект в дату выдачи ипотеки в одном из офисов из списка выше.
Обратите внимание, количество подарков ограничено.