Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Ипотека
3 мин
2K

Как получить в подарок устройства для умного дома при оформлении ипотеки на Домклик

Дата публикации: 06 сен 2023
Как получить в подарок устройства для умного дома при оформлении ипотеки на Домклик
Содержание

При оформлении ипотеки на покупку готового жилья в период с 6 сентября по 31 октября 2023 года заёмщик может получить в подарок устройства SberDevices для умного дома. Акция действует в Москве при оформлении сервисов «Регистрация и расчеты» и «Договор купли-продажи».

Рассказываем подробнее об условиях спецпредложения.

Кто может стать участником акции

Принять участие в акции могут заёмщики или титульные созаёмщики, которые в период с 6 сентября по 31 октября 2023 года оформят ипотеку по программе «Приобретение готового жилья».

Обязательное условие — проведение сделки с помощью онлайн-сервисов Домклик:

  • «Регистрация и расчеты». Сервис позволяет участникам сделки безопасно зарегистрировать переход права собственности в Росреестре и провести денежные расчеты между сторонами.
  • «Договор купли-продажи». Клиент получает готовый договор, который составлен профессиональными юристами с учётом требований законодательства и практики Росреестра.

Воспользоваться предложением можно в одном из 18 специализированных офисов Домклик в г. Москва.

Чтобы подтвердить своё согласие на участие в акции, сообщите об этом своему ипотечному менеджеру (в чате, по телефону или в офисе банка).

Смотреть полные условия акции

Какие призы можно получить

В качестве подарка клиенты смогут получить комплект товаров «Умный дом SBER». Есть два варианта наполнения комплекта.

Вариант 1

  • «Умный хаб» — даёт вашему умному дому дополнительную гибкость и позволяет подключить до 32 устройств. Управляйте устройствами умного дома голосом через мобильное приложение или умное устройство с ассистентом Салют.
  • «Умная лампа». Светодиодная лампа с большим цоколем и дистанционным управлением. Помогает автоматизировать освещение и создать волшебную атмосферу.
  • «Умный датчик движения». Поможет запускать определённые сценарии умного дома — он реагирует на источники тепла.
  • Колонка SberBoom Mini. Миниатюрная умная колонка с голосовым управлением для детей и взрослых GigaChat внутри.

Вариант 2

  • «Умная лента». Светодиодная лента с дистанционным управлением для подсветки, основного освещения и волшебной атмосферы.
  • «Умная розетка». Позволяет автоматизировать любой включенный в нее прибор.
  • «Умная лампа». Светодиодная лампа с большим цоколем и дистанционным управлением. Помогает автоматизировать освещение и создать волшебную атмосферу.
  • Колонка SberBoom Mini. Миниатюрная умная колонка с голосовым управлением для детей и взрослых GigaChat внутри.
1 из 4
«Умный хаб»

Заёмщик сможет получить свой комплект в дату выдачи ипотеки в одном из офисов из списка выше.

Обратите внимание, количество подарков ограничено.

Подать заявку на ипотеку

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
2M
Аванс или задаток: как правильно оформить предоплату за квартиру
1M
Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку
83K
Досрочное погашение ипотеки Сбербанка: ответы на популярные вопросы
1M
Актуальное
Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого
10 дек 2024
12K
Какие документы нужно предоставить в банк после сделки по льготной программе
04 дек 2024
3K
Показатель долговой нагрузки и кредитная история: влияние на ипотеку и способы улучшения
03 дек 2024
1K
Ставка на снижение: как снизить свою ставку по ипотеке и кредиту под залог недвижимости в Сбере после понижения ключевой
02 дек 2024
13K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал