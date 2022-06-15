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Cбер будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами

Дата публикации: 15 июн 2022
Cбер будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер объявил о запуске программы «Строительство жилого дома» без привлечения подрядчика самим заёмщиком. Ранее Правительство РФ распространило льготные кредиты на возведение домов своими силами.

Сбер начал принимать заявки на такие кредиты с 15 июня. Дома можно строить на земельном участке, который находится в собственности либо приобрести участок для строительства в рамках установленных максимальных сумм кредита.

Максимальная сумма кредита: 12 млн рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области; 6 млн рублей — для других регионов. Ставка по кредиту — от 8,3%. Первоначальный взнос — от 15%. 

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Пилотная программа льготной ипотеки на строительство жилья самими заёмщиками была запущена Правительством РФ в начале июня, и Сбербанк одним из первых приступил к ее реализации. По оценкам аналитиков рынка, эта мера господдержки позволит дополнительно построить около миллиона квадратных метров жилья, это значит, еще несколько тысяч российских семей смогут переехать в собственный дом».

Строительство лучше завершить в течение 12 месяцев, иначе ставка поднимется до уровня ключевой ставки на момент подписания кредитного договора, а также увеличится ещё на 4,5%. Оператором программы выступает АО ДОМ.РФ.

Обеспечение по кредиту на период строительства — земельный участок и поручительство физического лица.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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