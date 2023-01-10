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Сбер выдал рекордный объем ипотеки в декабре

Дата публикации: 10 янв 2023
Сбер выдал рекордный объем ипотеки в декабре

Объём ипотечных выдач в Сбере в декабре стал рекордным и превысил максимальные показатели марта 2022 года.В конце декабря банк также установил рекорд по количеству ипотечных выдач в день.

В декабре темпы выдачи ипотеки ускорились — сказались ожидаемые изменения условий господдержки с 2023 года, отмечают аналитики Домклик. 29 декабря был установлен рекорд — количество ипотечных сделок в день впервые превысило 6 100 (из них по «Господдержке» 1 900 сделок).

По данным аналитиков Домклик, в последний месяц 2022 года клиенты Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 382 млрд рублей. Из них на вторичное жилье пришлось 218 млрд рублей, на первичное — 141 млрд, а на индивидуальное жилищное строительство — более 17 млрд.

Больше всего ипотечных кредитов по итогам декабря взяли жители Москвы (на 50 млрд рублей), Московской области (34 млрд), Санкт-Петербурга (25 млрд), Краснодарского края (23 млрд) и Тюменской области (20 млрд).

Напомним, что ранее правительство России продлило действие программы «Господдержка» до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7 до 8% с 2023 года. В Сбере минимальная ставка по такому жилищному кредиту от 7,3% годовыхна строительство дома и от 7,7% — на покупку дома или квартиры в новостройке.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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