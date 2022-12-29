Натуральные материалы и комфорт: тренды интерьера в 2023 году
Обволакивающий комфорт, японский минимализм, правильные акценты и новый цвет года — такие составляющие интерьера будут в тренде в 2023 году.
Подробнее о том, как выглядит стильная квартира в 2023 году, разбираемся вместе с Анной Доброковской — основателем и руководителем Мастерской Доброковских, архитектором и дизайнером интерьера.
Гиперкомфорт
Одним из важных трендов в интерьере будет гиперкомфорт. Люди будут стремиться создавать максимально комфортное и уютное пространство в своем доме.
Актуальность спокойных тонов не уходит. Атмосфера мягкого обволакивающего комфорта в доме будет выражена не только в цветовой гамме, но и в особенности в тканях. Обратите внимание на букле — немного шероховатая ткань полотняного переплетения с мелкорельефной лицевой поверхностью. Уже пару лет занимает лидирующую позицию среди текстиля в декоре и предметах интерьера. Фактурные ткани не только приятны на ощупь, но также визуально добавляют уют, что способствует расслаблению и приятному времяпрепровождению в своем доме.
Стиль
Основное стилистическое направление — Джапанди (от Japan + Scandi), который сочетает в себе лаконичность и мягкий минимализм. Легкость японского стиля, его философия и эстетика на базе скандинавского функционализма найдут свое отражение в будущем году.
В 2023 году рекомендуется отказаться от излишнего декора, но все же присутствие в интерьере нескольких ярких деталей будет приветствоваться. Они могут стать отражением замысла при создании интерьера, настроения или индивидуальности хозяина квартиры. И точно эти предметы станут точкой созерцания всех членов семьи.
Лучше выбирать предметы декора ручной работы — это может быть, керамика, картины, текстиль, посуда и другое.
Геометрия
Активную позицию занимает геометрия. При этом по сравнению с другими годами геометрия станет мягче.
Паттерны в плитке и обоях, рельефные панели, ткани, картины, ковры — везде, где бы ни встретился данный прием, он будет подчеркивать устремленность и сильные стороны характера хозяина квартиры. Старайтесь не использовать излишне явный и агрессивный рисунок, иначе интерьер будет чрезмерно строгим.
Желательно выбирать округлые формы. Абстрактные объемы будут уходить в прошлое, на первый план выйдет чистота очертаний.
Освещение
Мягкий и переотраженный свет в пространстве всегда был любим архитекторами и дизайнерами. Следующий год будет не исключением, а только прибавит влияние света как инструмента в интерьерных решениях.
Локально отказ от верхнего освещения (к примеру в спальне, коридоре, ванной) сможет создать непередаваемую обстановку. Стремитесь создавать в помещениях приятный и теплый свет, который «не бьет по глазам», а укутывает и заливает пространство.
Цвета
Изобилие цвета в едином пространстве можно будет отнести скорее к моветону.
В следующем году стоит обратить внимание на все оттенки натуральных материалов и зелень. Предпочтением станет моноколор, то есть единый цвет.
Если хочется выделиться, можно взять цвет года — Viva Magenta — по версии компании Pantone.
Материалы
Здесь привлекать внимание будут натуральные, тактильно приятные материалы: дерево, камень, шерсть, лен — каждый несет свою энергетику.
Выбор натуральных материалов в интерьере — это осознанный выбор в пользу устойчивости, то есть экологичности, безопасности и практичности.