Топ-10 новостроек Москвы за 2022 год: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку
Аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья за 2022 год и составили рейтинг 10 самых востребованных ЖК, в которых в уходящем году было зафиксировано наибольшее число продаж квартир в ипотеку. Все новостройки находятся в Москве.
1. ЖК Новое Внуково🏆
Первое место рейтинга по числу квартир, купленных в ипотеку в 2022 году, занимает ЖК Новое Внуково от ГК Самолет. Проект строится в Новой Москве, в экологичном районе на берегу реки Незнайки. Расстояние до МКАД — 24 км, до ближайшей станции метро «Кокошкино» можно за 20 минут дойти пешком. При этом жители комплекса смогут оформить московскую прописку и доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 217 481 рубль.
Для покупателей действует система скидок — дисконт до 10% на ограниченный пул квартир при 100% оплате или ипотеке. Также есть бонусы за рекомендации (от 30 000 до 60 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
«Действительно, по итогам текущего года по ЖК «Новое Внуково» отмечается значительный рост продаж, это обусловлено рядом ключевых факторов.
Одна из причин популярности ЖК Новое Внуково заключается в преимуществах самого проекта — это уютный жилой комплекс, расположенный на территории Новой Москвы в экологически чистом районе и с отличной транспортной доступностью. Будущие жители ЖК могут дойти до ЖД станции Кокошкино всего за 20 минут пешком. Также в перспективе развитие общественного транспорта — появление новых станций ЖД и МЦД.
Вторая причина — это совместная работа группы «Самолет» и СберБанка в поисках выгодных программ для наших клиентов. На сегодняшний день спросом пользуются субсидированные программы, которые способствуют существенному снижению финансовой нагрузки на покупателя и, соответственно, оказывают позитивное влияние на темпы продаж.
На таких условиях клиенты могут приобрести дополнительные объекты и опции, такие как кладовое помещение, индивидуальный ремонт и даже аренду автомобиля.
Бесшовность сделки, скорость получения одобрения и быстрый вывод клиента (зачастую день в день) на сделку являются главным преимуществом сотрудничества группы Самолет и Сбербанка».
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2. ЖК Люблинский парк
На втором месте рейтинга по числу ипотечных сделок —ЖК Люблинский парк от ГК ПИК. Это квартал для жизни, который строится на юго-востоке Москвы, в 30 минутах езды от центра. В шаговой доступности от комплекса находится станция метро «Брастиславская». Также поблизости расположены сразу 2 станции МЦД-2 — «Перерва» и «Депо». Территория комплекса реализована в формате двора-парка.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 230 349 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 21%.
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3. ЖК Остафьево
В тройку лидеров по количеству ипотечных сделок также вошёл ЖК Остафьево от ГК Самолет. Комплекс строится Новой Москве, в 11 км или в 16 минутах езды от МКАД по Варшавскому шоссе. До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» можно доехать за 10 минут. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,1 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 220 474 рубля.
Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации (до 60 000 рублей) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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4. ЖК Алхимово
ЖК Алхимовоот ГК Самолет строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. В пешей доступности находится МЦД-2 «Силикатная» — до станции пешком можно дойти за 20 минут. Рядом с комплексом расположены исторические усадьбы Дубровицы, Остафьево и Плещеево, зеленые луга и пруды.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 245 498 рублей.
Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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5. ЖК Новые Ватутинки
ЖК Новые Ватутинки от ГК Стройком — это комфортный и развитый жилой район в центре Новой Москвы, расположенный в окружении живописной природы, город внутри города. Расстояние до МКАД составляет 14 км по Калужскому шоссе. В 12 минутах ходьбы от комплекса строится станция метро «Десеновское». Открытие запланировано на 2026 год.
На территории ЖК уже работают и строятся детские сады, общеобразовательные школы и муниципальные поликлиники. Благоустроены дворы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, многоуровневый паркинг, места для выгула собак.
Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 197 824 рубля. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года.
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6. ЖК Бунинские луга
ЖК Бунинские луга — это жилой квартал от застройщика ГК ПИК, расположенный в Новой Москве, в 7 км от МКАД. Территория комплекса находится в окружении парковых зон и прудов. До станции метро «Бунинские аллеи» — 20 минут ходьбы, а до станции «Коммунарка» — 10 минут на автомобиле. В 2023 году дорога до метро станет ещё короче: на Сокольнической ветке будет открыта станция «Новомосковская», дорога до неё займёт всего 10 минут пешком.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 5,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 218 299 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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7. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
Современный жилой микрорайон ЖК ЭкоБунино от ГК МИЦ находится в Новой Москве. ЖК имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка». В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 206 536 рублей. Есть скидки от застройщика (обсуждаются индивидуально в офисе продаж).
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8. ЖК Город-парк Переделкино Ближнее
ЖК Город-парк Переделкино Ближнее от застройщика Абсолют Недвижимость возводится в Новой Москве, в поселении Внуковское. Территория комплекса находится в окружении двух природных лесопарков — Мещерского и Ульяновского. Расстояние до МКАД составляет 8 км. До станции метро «Рассказовка» можно дойти пешком за 7 минут.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 7,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 234 033 рубля. Клиентам СберБанка предоставляются скидки — 1% от стоимости квартиры. При 100% оплате или ипотеке дисконт составляет 2%.
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9. ЖК Саларьево парк
ЖК Саларьево парк от ГК ПИК — это жилой район в Новой Москве, общая площадь застройки которого составляет 430 тысяч кв. метров. Комплекс расположен в 3 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, вблизи от одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Новой Москвы — «Саларьево».
В трёх минутах ходьбы от района находится метро «Саларьево», в пяти минутах — станция метро «Филатов Луг». Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 235 769 рублей. При 100% оплате или ипотеке действуют скидки до 19%.
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10. ЖК Матвеевский парк
ЖК Матвеевский парк от ГК ПИК строится в районе Очаково-Матвеевское. В трёх минутах ходьбы от комплекса открыта новая станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. Проектом предусмотрены выезды на Мичуринский проспект и проспект генерала Дорохова, дорога до МКАД займёт 9 минут.
В квартирах будут французские балконы с окнами от пола до потолка, угловые окна, планировки с гардеробными и отдельными постирочными. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 6,7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 291 437 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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