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Обновите приложение Домклик на устройствах Android

Дата публикации: 27 дек 2022
Обновите приложение Домклик на устройствах Android
Содержание

Если вы используете на устройствах Android версию приложения Домклик ниже 59.0, то вам необходимо обновить приложение.

Как проверить, какая у вас версия

Это можно узнать в настройках вашего смартфона или планшета, в разделе с приложениями. На некоторых устройствах Android для получения информации об используемой версии нужно удерживать значок приложения, после чего информация о нем отобразится на экране.

В личном кабинете версия приложения отображается в нижней части страницы.

В чем преимущество новой версии приложения Домклик

В новой версии приложения Домклик появился обновленный калькулятор с актуальными ставками и программами. Форма теперь содержит минимум полей.

Кроме этого, реализована функция распознавания документов, а также подтверждения доходов и занятости через СФР.

Скачать приложение можно на сайте Домклик по ссылке, а также в магазинах приложений:

Обновите ваше приложение уже сегодня, так как более старые версии будут отключены в ближайшие дни.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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