Обновите приложение Домклик на устройствах Android
Если вы используете на устройствах Android версию приложения Домклик ниже 59.0, то вам необходимо обновить приложение.
Как проверить, какая у вас версия
Это можно узнать в настройках вашего смартфона или планшета, в разделе с приложениями. На некоторых устройствах Android для получения информации об используемой версии нужно удерживать значок приложения, после чего информация о нем отобразится на экране.
В личном кабинете версия приложения отображается в нижней части страницы.
В чем преимущество новой версии приложения Домклик
В новой версии приложения Домклик появился обновленный калькулятор с актуальными ставками и программами. Форма теперь содержит минимум полей.
Кроме этого, реализована функция распознавания документов, а также подтверждения доходов и занятости через СФР.
Скачать приложение можно на сайте Домклик по ссылке, а также в магазинах приложений:
Обновите ваше приложение уже сегодня, так как более старые версии будут отключены в ближайшие дни.