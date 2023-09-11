Сбер выдал рекордное количество ипотечных кредитов на ИЖС и дал прогноз до конца года
Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в августе 2023 года. Банк выдал почти 11 тыс. кредитов на 47,5 млрд рублей. По данным Домклик Сбера, это исторический рекорд, сообщила пресс-служба Сбера в ходе Восточного экономического форума.
Прирост объёмов выдач к июлю составил 20%, а доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в августе превысила 9%.
К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. При этом в августе почти 63% кредитов на строительство частных домов выдавалось по программе «Господдержка», чуть менее 25% — по «Семейной ипотеке», более 8% в выдачах заняла «Дальневосточная ипотека».
По данным Домклик, в августе 2023 года средний размер кредита по России на ИЖС составил 4,3 млн рублей — по сравнению с июлем показатель не изменился, а средний первоначальный взнос — 23,6% от стоимости объекта недвижимости — это +0,6% к июлю. При этом ежемесячный платёж по кредиту на ИЖС в России в августе составил 30,1 тыс. рублей.
Наибольший объём выдач ипотечных кредитов на ИЖС в последнем летнем месяце этого года зафиксирован в Московской области — 7,85 млрд рублей, Москве — 3,3 млрд рублей, Республике Саха — 2,8 млрд рублей и Республике Башкортостан — 2,6 млрд рублей.