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Сбер выдал первые 500 льготных ипотек по ставке от 1,7% в Республике Тыва

Дата публикации: 22 нояб 2023
Сбер выдал первые 500 льготных ипотек по ставке от 1,7% в Республике Тыва

Первые 500 льготных ипотек оформили жители Республики Тыва в Сбербанке с момента запуска льготной программы в сентябре. Объём ипотечного кредитования составил около 2,5 млрд рублей.

Расширение мер поддержки в части запуска новых госпрограмм в Республике Тыва даёт импульс строительству жилья и развитию смежных индустрий в регионе, а главное — помогает нашим клиентам приобрести новое жильё на более выгодных условиях. В рамках программы жители Тывы могут получить льготную ипотеку на квартиру, таунхаус или жилой дом с земельным участком от застройщика. Программа будет действовать до 30 июня 2024 года.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По данным Домклик, почти все жилищные займы (99%) пришлись на покупку квартир в новостройках. Средний размер кредита среди жителей республики составляет 5,2 млн рублей, средний размер первоначального взноса — 942 тыс. рублей.

Минимальная процентная ставка по новой программе на Домклик — от 1,7%. Максимальная сумма кредита — до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15,1% от стоимости недвижимости. Срок кредита — до 242 месяцев. 

Взять такую ипотеку могут люди в возрасте от 18 до 75 лет, со стажем на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев. Также предусмотрена возможность привлечения созаёмщиков.

Узнать больше о программе и подать заявку>>

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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