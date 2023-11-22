Сбер выдал первые 500 льготных ипотек по ставке от 1,7% в Республике Тыва
Первые 500 льготных ипотек оформили жители Республики Тыва в Сбербанке с момента запуска льготной программы в сентябре. Объём ипотечного кредитования составил около 2,5 млрд рублей.
Расширение мер поддержки в части запуска новых госпрограмм в Республике Тыва даёт импульс строительству жилья и развитию смежных индустрий в регионе, а главное — помогает нашим клиентам приобрести новое жильё на более выгодных условиях. В рамках программы жители Тывы могут получить льготную ипотеку на квартиру, таунхаус или жилой дом с земельным участком от застройщика. Программа будет действовать до 30 июня 2024 года.
По данным Домклик, почти все жилищные займы (99%) пришлись на покупку квартир в новостройках. Средний размер кредита среди жителей республики составляет 5,2 млн рублей, средний размер первоначального взноса — 942 тыс. рублей.
Минимальная процентная ставка по новой программе на Домклик — от 1,7%. Максимальная сумма кредита — до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15,1% от стоимости недвижимости. Срок кредита — до 242 месяцев.
Взять такую ипотеку могут люди в возрасте от 18 до 75 лет, со стажем на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев. Также предусмотрена возможность привлечения созаёмщиков.