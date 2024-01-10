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Сбер выдал более 75 тыс. ипотек перед Новым годом и в праздники

Дата публикации: 10 янв 2024
Сбер выдал более 75 тыс. ипотек перед Новым годом и в праздники

Клиенты Сбербанка взяли 75,3 тыс. ипотечных кредитов на 276,6 млрд руб. с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.

Больше всего ипотечных кредитов и по базовым, и по льготным программам было выдано в Московской области — 6,1 тыс. и Москве — 4,8 тыс. Также в пятерку лидеров по количеству выдач в предновогодние две недели и в праздники вошли Краснодарский край — 4,6 тыс., Санкт-Петербург — 3,7 тыс. и Тюменская область — 3 тыс.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Наиболее высокий спрос был на льготную ипотеку: россияне оформили 48 тыс. таких кредитов на 210,9 млрд руб. Самыми востребованными программами стали «Семейная ипотека» (21,7 тыс. на 97,9 млрд руб.) и «Господдержка» (21,5 тыс. на 84,3 млрд руб.).

Кроме этого, в топ-5 льготных программ по количеству выдач вошли «Ипотека для IT» (2,1 тыс.), «Арктическая» (1,9 тыс.) и «Дальневосточная ипотека» (0,6 тыс.)

Как отмечают аналитики Домклик, «Семейная ипотека» после долгого перерыва снова заняла первое место по числу оформленных кредитов. Кроме того, новая программа — «Арктическая ипотека» — обогнала по востребованности «Дальневосточную».

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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