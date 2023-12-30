Россияне взяли ипотеку почти на 7 трлн рублей за неполный 2023 год
Российские банки с января по ноябрь 2023 года выдали клиентам ипотечные кредиты на 6,9 трлн руб. Об этом говорится в материалах Центробанка.
Это на 69,9% больше, чем за аналогичный период 2022-го, тогда показатель составил 4,1 трлн руб. При этом в ноябре банки выдали жилищные кредиты на 726,1 млрд руб. Этот результат меньше октябрьского на 5,7%, но больше, чем в ноябре прошлого года, на 54%.
Ипотечный портфель банков в январе-ноябре 2023 года увеличился на 3,8 трлн руб. (27,4%), до 17,9 трлн руб. Только в ноябре — на 326,8 млрд руб. (1,9%).
В ноябре рос спрос ипотечных заемщиков на строящееся жилье. Выдачи кредитов по ДДУ увеличились на 3,9%, до 374,4 млрд руб., превысив половину общего числа предоставленных ипотечных займов.
Согласно данным ЦБ, средний размер ипотечного кредита в ноябре составил 3,8 млн руб., средний срок займа увеличился до 24 лет и 11,3 месяца. При этом за год средний срок кредита стал больше на 15,8 месяца (на 5,6%).