Сбер в 8 раз увеличил выдачу ипотеки на ИЖС и упростил аккредитацию жилья
Сбер в 8 раз увеличил выдачу ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за два года, выяснили аналитики Домклик. Если в 2021 году заёмщики ежемесячно оформляли такую ипотеку в среднем на 2 млрд рублей, то в 2023-м, по данным Домклик, — уже на 16,1 млрд. Доля кредитов на ИЖС в общем объёме выдач ипотеки в Сбере с 2021-го по 2023 год выросла ещё больше — с 0,8% до 5,9%.
«Чтобы ускорить развитие рынка, Сбер упрощает порядок аккредитации объектов недвижимости для клиентов и застройщиков. Только за последний год средний срок принятия решения по аккредитации сократился с двух с половиной до полутора дней. Следующая планка — делать это за сутки. Уже 15 июня 2023 года мы запустим единый рамочный договор на аккредитацию, который можно подписать единоразово при регистрации личного кабинета, — ждать анкету больше не нужно», — рассказал управляющий директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Сергей Бабин на форуме недвижимости «Движение».
По объектам с эскроу решение об аккредитации уже принимается автоматически — 85% корпусов с эскроу получают решение за 1,4 дня. Кроме этого, банк больше не запрашивает разрешение уполномоченного органа при строительстве объектов на приаэродромных территориях. Также допускается строительство на земельных участках, разрешённое использование которых не соответствует строящемуся объекту.
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Только в апреле 2023 года, по данным Домклик, клиентами банка было совершено 104 тыс. сделок. Время одобрения сделок с жильём в новостройках сегодня в среднем составляет 4 часа, на вторичном рынке — 29 часов. При этом ещё в 2018 году процесс занимал 52 часа.
Чтобы застройщик мог быстро отправить на одобрение недвижимость, выбранную покупателем в строящемся доме по договору долевого участия, запущен сервис «Экспресс-одобрение».
Сергей Бабин также добавил, что 15 мая в Севастополе открылся первый офис Домклик Сбербанка в Крыму. Ещё в марте банк начал аккредитовывать объекты в регионе, и сегодня 30% всех строящихся на полустрове объектов уже аккредитовано.
«Движение» — четырёхдневное деловое мероприятие для застройщиков, производителей и агентов недвижимости, на котором выступают лидеры отрасли: топ-менеджеры девелоперских компаний, архитекторы, банки, власть, сильнейшие бизнес-тренеры страны: порядка 1800 застройщиков, 2000 риелторов и более 300 спикеров.