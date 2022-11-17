Ипотека на ИЖС выросла в объёмах в 20 раз за последние 3 года
Клиенты Сбера всё чаще берут ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 5-7 лет рынок ИЖС вырастет в 5-6 раз, а с ним и кредитование загородной недвижимости.
«Ипотека на ИЖС выросла в объемах кредитования за последние 3 года в 20 раз», —в эфире «Россия-1» рассказал Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик».
«Если в 2019 году СберБанк выдал кредитов на ИЖС на 5 млрд рублей, то в этом году мы прогнозируем выдать около 90-100 млрд. При этом галопирующими темпами растут выдачи: в 2021 году было 25 млрд рублей, в этом году будет уже 100 млрд, в основном за счет госпрограмм».
Напомним, что доля кредитов на ИЖС в общем объеме ипотеки Сберав 2021 году составляла менее 1% от общего объема сделок. В период с января по сентябрь 2022 года — около 4%, а в третьем квартале достигла 5,2%.
По сниженным ставкам дом можно построить в рамках госпрограмм: «Господдержка» — от 6,3%, «Семейная ипотека» — от 5,3%, «Ипотека для IT» — от 5%, «Дальневосточная ипотека» — от 1,5%. Базовая ставка по программе «Строительство дома» — от 10,4% годовых.
Подробнее о том, как построить дом в ипотеку Сбера.