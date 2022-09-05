Семейная ипотека за год выросла в два раза: аналитика Домклик
Льготная программа «Семейная ипотека» в последние пару лет — один из самых эффективных инструментов поддержки молодых семей в России. Аналитический центр Домклик изучил динамику выдач кредитов Сбера по этой программе и рассказал, как изменился потрет заемщика после ее расширения на семьи с одним ребенком.
Как изменения программы повлияли на ее популярность
Рис. 1. Объемы выдач по программе «Семейная ипотека» в 2021-2022 гг. Процент объема выдач по семейной ипотеке относительно общего объема выдач обозначен зелеными цифрами, синим обозначен процент объема выдач относительно объема выдач по всем льготным программам («Господдержка», «Семейная ипотека», «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека»). Розовым пунктиром отмечена дата изменения условий программы «Семейная ипотека».
Популярность программы «Семейная ипотека» значительно увеличилась после распространения на семьи с одним ребенком в июле 2021 года. Доля выданных средств по программе в общем объеме выдач увеличилась с 4-5% в первом полугодии 2021 года до 7-9% во втором полугодии. В период экономической нестабильности в марте-апреле 2022 года показатель достиг 33-36%. Сегодня наблюдается снижение доли выданных средств до уровня января этого года — 11%.
Эксперты поясняют, что сокращение объема выданных средств по «Семейной ипотеке» в общем объеме во втором квартале 2022 года не связано с падением спроса на «Семейную ипотеку», а является следствием восстановления рынка вторичной недвижимости.
«В феврале-марте на фоне резкого увеличения ключевой ставки ЦБ спрос на вторичную недвижимость упал, и доля выданных средств по льготным программам, включая семейную ипотеку, ожидаемо, возросла. К концу второго квартала спрос на вторичную недвижимость начал расти, и к августу соотношение между сделками по покупке первичной и вторичной недвижимости восстановилось. Как следствие, доля выданных средств по семейной ипотеке вернулась к равновесным показателям начала этого года — 11%», — отмечают аналитики Домклик.
Кроме того, доля выдач по семейной ипотеке также значительно увеличилась по отношению к другим льготным программам, таким как «Господдержка», «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека». Уже в июле 2021 года произошло увеличение с 10% до 25%, а к концу года показатель составил 43%.
Пиковые значения фиксировались в начале второго квартала 2022. Более половины ипотечных сделок на льготных условиях проводились по программе «Семейная ипотека». Сейчас на «Семейную ипотеку» приходится около 30% объема всех выдач по льготным программам.
Какие семьи сегодня чаще всего берут ипотеку
Рис. 2. Распределение ипотечных сделок по программе «Семейная ипотека» по количеству детей. На графике не показаны семьи с количеством детей больше 4, так как их доля составляет менее 0,5%.
В июле 2021 года «Семейная ипотека» привлекла значительное количество семей с одним ребенком, сегодня именно они составляют основную долю заемщиков. По данным на август 2022 года, распределение сделок по программе выглядит следующим образом: семьи с одним ребенком — 55,6%, семьи с двумя детьми — 33,4%, семьи с тремя детьми — 9,9%, семьи, где больше трех детей — 1,1%.
Как расширение «Семейной ипотеки» помолго привлечь жителей регионов
Рис. 3. Топ-30 регионов по количеству выданных ипотечных кредитов по программе «Семейная ипотека» (на основе данных за июль 2021 — август 2022).
Анализ сделокпоказал, что программа является востребованной не только в крупных регионах, но и в регионах со сравнительно небольшой численностью населения. Так, суммарная доля сделок по «Семейной ипотеке» в Москве (где по данным Росстата проживает 12,6 млн человек), Московской области (7,8 млн) и Санкт-Петербурге (5,4 млн) составляет 26,6%.
В лидеры по количеству сделок по «Семейной ипотеке» также ожидаемо вошли регионы, в которых расположены города-миллионники.
Что интересно, в лидеры по количеству сделок также вошли регионы с численностью около 1 млн человек: Удмуртская Республика (1,5 млн человек), Чувашская Республика (1,2 млн), Пензенская область (1,3 млн), Ульяновская область (1,2 млн), Ярославская область (1,2 млн), Кировская область (1,2 млн).
Доля остальных 55 регионов (медианная численность — 800 тыс. человек) также довольно высокая и составляет около 20%.
Чтобы понять, на какие регионы расширение программы оказало наибольший эффект, были сопоставлены количество сделок по всем регионам РФ за январь-июнь 2021 года (до расширения программы) с количеством сделок за аналогичный период 2022 года. Это позволило выделить регионы с наибольшим приростом ипотечных сделок.
Рис. 4. Топ-30 регионов России с максимальным приростом ипотечных сделок по программе «Семейная ипотека».
Из графика видно, что расширение программы на семьи с одним ребенком значительно увеличило количество пользователей в небольших регионах, таких как Чеченская Республика (численность — 1,5 млн), Республика Тыва (численность — около 300 тыс.), Иркутская область (2,4 млн), Кабардино-Балкарская Республика (870 тыс.), Томская область (около 1 млн).
Расширение программы на семьи с одним ребенком не только значительно увеличило объемы выдач, но, что важнее, позволило привлечь жителей малых и отдаленных регионов. Прирост количества сделок после изменений в условиях выдачи достигает 300%. Столь значительная корректировка показателей свидетельствует о своевременности преобразования и необходимости дальнейшего развития этой льготной программы.
При этом, согласно данным Росстата, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Костромская область, Республика Калмыкия, Орловская область относятся к регионам РФ с наиболее низкими средними зарплатами:
- Чеченская Республика — 31,9 тыс. руб.
- Кабардино-Балкарская Республика — 32,7 тыс. руб.
- Республика Калмыкия — 33,8 тыс. руб.
- Орловская область — 37,1 тыс. руб.
- Костромская область — 37,3 тыс. руб.
Средняя заработная плата по России, по данным того же Росстата, составляет 60,9 тыс. руб.