Клиенты Сбера в Москве могут оформить право собственности на жилье за час
Домклик и Росреестр запустили пилотный проект, который позволяет ускорить регистрацию ипотечных сделок в Сбере, теперь электронное оформление перехода прав собственности у клиентов в Москве занимает не больше часа.
Раньше на это требовалось два рабочих дня. Сократить срок удалось благодаря автоматизации процесса. Робот Росреестра получает все документы и заполняет основные условия сделки в системе, а сотрудник ведомства должен только проверить данные, что намного быстрее, чем вносить их вручную.
«Развитие технологий меняет к лучшему процессы, казавшиеся ранее сложными и требовавшие много времени. Помимо автоматизации задач, скорость их выполнения является основным трендом в IT сегодня. Мы всегда стремимся сделать ипотечные продукты Сбербанка максимально удобными и понятными и гордимся тем, что этапы на пути к приобретению жилья, в данном случае — регистрация сделки в Росреестре, становятся все более быстрыми для наших клиентов».
По словам вице-президента Сбербанка — председателя Московского банка Вячеслава Цыбульникова, новый сервис заметно упрощает регистрацию права собственности, поэтому будет востребован у жителей Москвы. «Это очередной шаг в развитии межведомственного взаимодействия в целях повышения эффективности оказания государственных услуг гражданам и организациям», — отметил он.
Как рассказал руководитель управления столичного Росреестра Игорь Майданов, суть пилотного проекта в том, что информацию в систему вводит не человек в порядке очереди, это происходит автоматически, поэтому требует меньше времени. Помимо прочего, такая процедура помогает избежать ошибок.
«Первая такая сделка состоялась в тестовом режиме по документам от Сбера. Специалисты управления за час зарегистрировали право собственности по договору купли-продажи квартиры в Москве с использованием кредитных средств», — сообщил Игорь Майданов.
Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.