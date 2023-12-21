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Новости
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Клиенты Сбера в Москве могут оформить право собственности на жилье за час

Дата публикации: 21 дек 2023
Клиенты Сбера в Москве могут оформить право собственности на жилье за час

Домклик и Росреестр запустили пилотный проект, который позволяет ускорить регистрацию ипотечных сделок в Сбере, теперь электронное оформление перехода прав собственности у клиентов в Москве занимает не больше часа.

Раньше на это требовалось два рабочих дня. Сократить срок удалось благодаря автоматизации процесса. Робот Росреестра получает все документы и заполняет основные условия сделки в системе, а сотрудник ведомства должен только проверить данные, что намного быстрее, чем вносить их вручную.

«Развитие технологий меняет к лучшему процессы, казавшиеся ранее сложными и требовавшие много времени. Помимо автоматизации задач, скорость их выполнения является основным трендом в IT сегодня. Мы всегда стремимся сделать ипотечные продукты Сбербанка максимально удобными и понятными и гордимся тем, что этапы на пути к приобретению жилья, в данном случае — регистрация сделки в Росреестре, становятся все более быстрыми для наших клиентов».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По словам вице-президента Сбербанка — председателя Московского банка Вячеслава Цыбульникова, новый сервис заметно упрощает регистрацию права собственности, поэтому будет востребован у жителей Москвы. «Это очередной шаг в развитии межведомственного взаимодействия в целях повышения эффективности оказания государственных услуг гражданам и организациям», — отметил он.

Как рассказал руководитель управления столичного Росреестра Игорь Майданов, суть пилотного проекта в том, что информацию в систему вводит не человек в порядке очереди, это происходит автоматически, поэтому требует меньше времени. Помимо прочего, такая процедура помогает избежать ошибок.

«Первая такая сделка состоялась в тестовом режиме по документам от Сбера. Специалисты управления за час зарегистрировали право собственности по договору купли-продажи квартиры в Москве с использованием кредитных средств», — сообщил Игорь Майданов.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.

Читайте также: Все о сроках электронной регистрации сделок в СберБанке

Новости Сбера
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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