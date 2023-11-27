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Сбер увеличил до 50 млн рублей компенсацию средств в сертификате «Юридической проверки» для премиум-клиентов

Дата публикации: 27 нояб 2023
Сбер увеличил до 50 млн рублей компенсацию средств в сертификате «Юридической проверки» для премиум-клиентов

Сбер увеличил компенсацию средств в сертификате «Юридической проверки» в 2 раза — до 50 млн рублей — для премиум-клиентов: СберПервого, Sber Private Banking.

Нам важно, чтобы клиенты были уверены в безопасности сделок с недвижимостью. И мы продолжаем улучшать условия «Юридической проверки». Ранее для премиум-клиентов был увеличен сертификат гарантии сроком на три года. Теперь рады предложить увеличение максимальной суммы выплаты до 50 млн рублей.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Для чего нужна юридическая проверка недвижимости

«Юридическая проверка» — экспертиза, которая помогает выявить неочевидные, но существенные риски, из-за которых сделка с недвижимостью может быть оспорена или признана недействительной. 

В случае утраты покупателем права собственности на рекомендованный к покупке объект сертификат гарантирует возмещение его стоимости. Если по результатам проверки юрист сделает заключение, что недвижимость не рекомендована к покупке, проверка ещё одной недвижимости будет бесплатной для клиента. Премиум-клиенты могут оформить сертификат на возмещение средств как на один, так и на три года.

Жильё проверяется по 50 параметрам, включая наличие ограничений, обременений, арестов, сведений о банкротстве, судебных разбирательств, исполнительных производств.

Услуга включает чат с юристом, где клиент сможет получить ответы на все вопросы по проверке недвижимости.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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