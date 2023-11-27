Сбер увеличил до 50 млн рублей компенсацию средств в сертификате «Юридической проверки» для премиум-клиентов
Сбер увеличил компенсацию средств в сертификате «Юридической проверки» в 2 раза — до 50 млн рублей — для премиум-клиентов: СберПервого, Sber Private Banking.
Нам важно, чтобы клиенты были уверены в безопасности сделок с недвижимостью. И мы продолжаем улучшать условия «Юридической проверки». Ранее для премиум-клиентов был увеличен сертификат гарантии сроком на три года. Теперь рады предложить увеличение максимальной суммы выплаты до 50 млн рублей.
Для чего нужна юридическая проверка недвижимости
«Юридическая проверка» — экспертиза, которая помогает выявить неочевидные, но существенные риски, из-за которых сделка с недвижимостью может быть оспорена или признана недействительной.
В случае утраты покупателем права собственности на рекомендованный к покупке объект сертификат гарантирует возмещение его стоимости. Если по результатам проверки юрист сделает заключение, что недвижимость не рекомендована к покупке, проверка ещё одной недвижимости будет бесплатной для клиента. Премиум-клиенты могут оформить сертификат на возмещение средств как на один, так и на три года.
Жильё проверяется по 50 параметрам, включая наличие ограничений, обременений, арестов, сведений о банкротстве, судебных разбирательств, исполнительных производств.
Услуга включает чат с юристом, где клиент сможет получить ответы на все вопросы по проверке недвижимости.