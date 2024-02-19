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Сбер улучшил условия субсидирования ипотеки для ряда застройщиков

Дата публикации: 19 фев 2024
Сбер улучшил условия субсидирования ипотеки для ряда застройщиков

Сбербанк 19 февраля снизил ставку по программе субсидирования льготной ипотеки для девелоперов на проектном финансировании, она составит от 3,9%.

Для застройщиков, которые пользуются комплексным продуктом банка (когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке), размер субсидирования будет 0%.

Сбербанк всегда старается предоставить комфортные условия сотрудничества для наших партнеров и сделать выгодным конечный продукт для населения. Поэтому мы приняли решение с 19 февраля снизить ставку субсидирования для застройщиков на проектном финансировании Сбера.

Размер субсидии составит от 3,9%. На сегодняшний день к нашей программе субсидирования присоединились уже больше 2 500 застройщиков по всей России, и продолжают подключаться другие партнеры.

Фото эксперта
Кирилл Царёв
первый заместитель председателя правления Сбербанка

В конце 2023 года правительство скорректировало условия выдачи льготной ипотеки. Основные изменения затронули программу «Господдержка». Первоначальный взнос по ней вырос до 30%, а максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов страны — 6 млн руб.

Кроме этого, сократился объем государственного субсидирования льготных программ банкам. Чтобы сохранить доступность ипотеки по низкой ставке для жителей страны, Сбербанк решил продолжать выдачу по льготным программам, но с применением субсидирования от застройщиков-партнеров. На подобный шаг пошли и некоторые другие кредитные организации.

Читайте также: Как изменился спрос на льготную ипотеку после обновления условий — исследование Домклик

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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