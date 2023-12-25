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Адресная льготная ипотека останется в России, заявила Набиуллина

Дата публикации: 25 дек 2023
Адресная льготная ипотека останется в России, заявила Набиуллина

Льготная ипотека не станет редкостью, Центробанк исходит из того, что массовая программа завершится в июле 2024 года, а адресная продолжит развиваться. Об этом в интервью РБК сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Экзотикой льготная ипотека не будет. Мы исходим из того, что массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит свое действие в июле, но адресная ипотека, в том числе «Семейная», останется. Это востребованная ипотека.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

По ее словам, «Семейная ипотека» по объемам примерно такая же, как массовая льготная. Кроме того, развивается и продолжит развиваться рыночная ипотека, добавила Набиуллина.

Как ожидают в ЦБ, ипотека в 2024 году вырастет на 7-12%. В 2023-м показатель составил 35%.

Правительство с 23 декабря изменило условия льготных программ ипотеки. В том числе до 30% увеличился первоначальный взнос по программе «Господдержка», при этом максимальная сумма ипотеки стала единой для всех регионов РФ — 6 млн руб.

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Новости
События рынка недвижимости
Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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