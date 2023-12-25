Адресная льготная ипотека останется в России, заявила Набиуллина
Льготная ипотека не станет редкостью, Центробанк исходит из того, что массовая программа завершится в июле 2024 года, а адресная продолжит развиваться. Об этом в интервью РБК сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Экзотикой льготная ипотека не будет. Мы исходим из того, что массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит свое действие в июле, но адресная ипотека, в том числе «Семейная», останется. Это востребованная ипотека.
По ее словам, «Семейная ипотека» по объемам примерно такая же, как массовая льготная. Кроме того, развивается и продолжит развиваться рыночная ипотека, добавила Набиуллина.
Как ожидают в ЦБ, ипотека в 2024 году вырастет на 7-12%. В 2023-м показатель составил 35%.
Правительство с 23 декабря изменило условия льготных программ ипотеки. В том числе до 30% увеличился первоначальный взнос по программе «Господдержка», при этом максимальная сумма ипотеки стала единой для всех регионов РФ — 6 млн руб.