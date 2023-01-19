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Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на рекордные 1 трлн рублей

Дата публикации: 19 янв 2023
Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на рекордные 1 трлн рублей

Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки в 2022 году. По данным Домклик, в прошлом году новое жилье с помощью ипотечных госпрограмм приобрели более 249 тыс. человек. Общая сумма льготных жилищных кредитов составила 1 трлн рублей.

Самые востребованные программы

По подсчетам аналитиков Домклик, абсолютным лидером стала программа «Господдержка»: за год жители оформили 151 тыс. кредитов на общую сумму 571 млрд рублей. Минимальная ставка в Сбере — от 7,3% для строительства жилого дома и от 7,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

«Семейную ипотеку» взяли 77 тыс. семей на общую сумму 350 млрд рублей. Ставка в Сбере — от 5,3% для строительства жилого дома и от 5,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

По «Дальневосточной ипотеке» Сбер выдал 19 тыс. кредитов на 85 млрд рублей. Ставка — от 1,5% для строительства жилого дома и от 1,7% для приобретения квартир и жилых домов.

Востребованной была также «Ипотека для IT» — банк выдал 2,4 тыс. кредитов на 19 млрд рублей. Ставка в Сбере — 5% для строительства жилого дома и от 4,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

Рефинансировать ипотеку для семей с детьми можно на Домклик от Сбера по ставке от 4,7% №1

Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанка«Сбер выдаёт самые большие объёмы ипотеки в стране, в том числе льготной. Прошлый год стал рекордным по льготному кредитованию: мы впервые преодолели планку в 1 трлн рублей. С 2023 года условия по ряду таких программ улучшились. "Господдержка" продлена до 1 июля 2024 года, а "Семейная ипотека" теперь распространяется на семьи с двумя и более детьми до 18 лет. Благодаря этому в 2023 году улучшить жилищные условия с господдержкой смогут ещё больше россиян, а технологичные сервисы Домклик от Сбера помогут сделать это онлайн, быстро, надёжно и безопасно».

Напомним, ранее Правительство РФ продлило действие программы «Господдержка»до 1 июля 2024 года с повышением с 2023 года с 7 до 8%. Изменилась и «Семейная ипотека»: с января получить жилищный кредит Сбера по льготной программе смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет. До этого программа действовала только для семей, где дети родились в 2018 году и позже, либо есть ребёнок с инвалидностью.

Узнать, как получить ипотеку с господдержкой в Сбербанке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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