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Домклик и DOGMA запустили льготную ипотеку Сбера с увеличенным лимитом

Дата публикации: 07 мар 2024
Домклик и DOGMA запустили льготную ипотеку Сбера с увеличенным лимитом

Домклик и федеральный девелопер DOGMA* начали выдавать «Семейную ипотеку» Сбера с увеличенным лимитом. Клиенты смогут получить до 15–30 млн рублей на покупку недвижимости в зависимости от региона и приобрести более просторное жильё.

При этом сумма до утверждённого правительством лимита будет оформлена по льготной ставке 6%, а сумма свыше лимита — по рыночной. В кредитном договоре будет указана средневзвешенная ставка.

Тысячи семей смогут приобрести более просторное и комфортное жильё на выгодных условиях благодаря расширенному лимиту по «Семейной ипотеке» от Сбера.

Мы рады предлагать нашим клиентам и партнерам наилучшие условия.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По программе можно взять ипотеку на готовое и строящееся жильё на условиях ипотеки с государственной поддержкой для семей с детьми. 

Максимальная сумма кредита, которую теперь можно взять в Сбере, от 13 000 000 до 30 000 000 рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 6 700 000 до 15 000 000 рублей — для других регионов России.

Программа будет интересна, в первую очередь, семьям, которым необходима большая жилплощадь. В настоящий момент в городах-миллионниках сложно купить просторную квартиру в рамках лимита по семейной ипотеке, который ограничен 6 млн рублей.

Если в Москве и Подмосковье лимит в 12 млн рублей по семейной ипотеке позволяет приобрести двух- или трехкомнатную квартиру, то, к примеру, в Краснодаре в наших проектах в пределах 6 млн рублей можно приобрести только маленькие лоты — студии и однокомнатные.

Применение средневзвешенной ставки в комплексе с льготным кредитованием позволит семьям приобрести более просторное жилье на выгодных условиях.

Фото эксперта
Илья Витковский
вице-президент по продажам и маркетингу DOGMA

Как рассчитывается средневзвешенная ставка

Допустим, вы приобретаете квартиру в Москве стоимостью 20 млн рублей. Ваш первоначальный взнос — 6 млн рублей. Запрашиваемая сумма кредита — 14 млн рублей. 12 млн рублей «пройдут» в рамках максимального лимита по семейной ипотеке для Москвы и будут выданы по ставке 6%. Остаток 2 млн рублей банк выдаст по рыночной ставке. В итоге средневзвешенная ставка составит 8,8%.

Величина ставки будет зависеть от размера кредита — соотношения сумм по ставке госпрограммы и по рыночным условиям.

Средневзвешенную ставку можно рассчитать на калькуляторе Домклик или на сайте DOGMA: просто выберите программу «Семейная ипотека» и введите сумму свыше лимита.

Узнать подробнее о программе>>

*DOGMA — федеральная строительная компания, возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость на территории Центрального, Южного и Сибирского федеральных округов.

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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