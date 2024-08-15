Сбер составил топ-5 фраз, по которым можно узнать телефонных мошенников
В последнее время участились случаи попыток телефонного мошенничества. Злоумышленники выдают себя за работников правоохранительных органов, операторов мобильной связи, сотрудников соцфонда и даже Центробанка. В Сбере рассказали, какие фразы мошенники чаще всего используют в телефонных разговорах.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на мероприятии, посвящённом 10-летию отеля «Мрия» в Крыму рассказал, что таких мошенников можно распознать по специфическому набору слов и фраз.
«Вот пять основных стоп-слов и фраз, которые используют злоумышленники: ФСБ, МВД, Центральный банк, безопасный счет, сообщите код из СМС (или данные карты, паспорта, СНИЛС). Если вы услышали их в разговоре с незнакомцем, немедленно прекращайте общение: это мошенник», — рассказал эксперт.
Также Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники могут представляться операторами мобильной связи и предлагать продлить контракт.
А ещё они могут позвонить через мессенджер с логотипом госуслуг на аватарке и предложить помощь в погашении долга.
Мошенники также части представляются сотрудниками пенсионного фонда РФ, звонящими жертвам под видом доначисления пенсии и просят назвать код из СМС или с сайта Госуслуг.
Напоминаем, что надо внимательно читать текст СМС — там есть все условия и предупреждения. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Не совершайте никаких операций по инструкциям собеседника.
Будьте бдительны, фантазия аферистов не знает границ. Они постоянно находятся в поиске новых схем для обмана граждан.