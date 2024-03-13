Домклик и ГК «Гранель» запустили льготную ипотеку с лимитом до 30 млн рублей
Домклик и Группа компаний «Гранель» начали выдавать «Семейную ипотеку» Сбера с увеличенным лимитом. Максимальная сумма кредитования по программе составляет 30 млн рублей.
Предложение больше всего подходит для покупки недвижимости бизнес-класса и многокомнатных квартир в комфорт-сегменте.
Процентная ставка составляет от 8,1% до 13,1%. Итоговое значение зависит от соотношения сумм по государственной и рыночной программам. Чем больше доля «Семейной ипотеки» с господдержкой, по которой можно получить кредит до 12 млн рублей, тем меньше ставка.
Как рассчитывается ставка
Например, вы приобретаете квартиру в Москве стоимостью 20 млн рублей. Ваш первоначальный взнос — 6 млн рублей. Запрашиваемая сумма кредита — 14 млн рублей. 12 млн рублей «пройдут» в рамках максимального лимита по семейной ипотеке для Москвы и будут выданы по ставке 6%. Остаток 2 млн рублей банк выдаст по рыночной ставке. В итоге средневзвешенная ставка составит 8,8%.
Средневзвешенную ставку можно рассчитать на калькуляторе Домклик: просто выберите программу «Семейная ипотека» и введите сумму свыше лимита.
Первоначальный взнос по программе — от 20,1% стоимости жилья. Срок кредитования возможен до 30 лет.
Семейная ипотека с увеличенным лимитом не ведёт к подорожанию жилья. Программа распространяется на все проекты ГК «Гранель».