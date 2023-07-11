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Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где меньше платёж

Дата публикации: 11 июл 2023
Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где меньше платёж

Аналитики Домклик сравнили сумму ежемесячного платежа по ипотеке на новостройки и на вторичку и выяснили, как отличается его значение в зависимости от типа жилья.

В исследовании рассмотрены данные по ипотечным кредитам Сбербанка в регионах России, где расположены города-миллионники.

Ежемесячный платеж по ипотечной программе на вторичном рынке (без льгот), по «Господдержке» и Семейной ипотеке в крупнейших регионах России по состоянию на начало июня 2023 года (в тыс. руб.). Не приведены данные по другим ипотечным, в том числе льготным, программам на строящееся жилье: они занимают менее 10% от количества сделок на первичном рынке.
Ежемесячный платеж по ипотечной программе на вторичном рынке (без льгот), по «Господдержке» и Семейной ипотеке в крупнейших регионах России по состоянию на начало июня 2023 года (в тыс. руб.). Не приведены данные по другим ипотечным, в том числе льготным, программам на строящееся жилье: они занимают менее 10% от количества сделок на первичном рынке.

Сравнив ежемесячный платеж по ипотечным программам на первичном и вторичном рынках, аналитики Домклик выяснили, что в ряде крупнейших регионов выплачивать ипотеку за новостройку обходится дешевле, чем за вторичку.

Так, в Москве выплаты по ипотечной программе на вторичном рынке (без льгот) превышают платеж по «Господдержке» на 34,2%, а по Семейной ипотеке — на 39,6%. В Краснодарском крае разрыв составил 11,4% и 28,6% соответственно, а в Санкт-Петербурге — 6,5% и 19,9% соответственно. 

В других регионах, где стоимость первичной и вторичной недвижимости различается незначительно, Семейная ипотека также более выгодна, чем ипотека на готовое жилье (без льгот). В частности, разница между ежемесячными выплатами по программам наблюдается в Московской (16,4%), Новосибирской (7,3%) и Воронежской (5,9%) областях.

Ранее аналитики отмечали, что по данным на начало июня 2023 года, в среднем по России разрыв в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке составил 40,7%. По мнению экспертов, более комфортный ежемесячный платёж по ипотеке, который достигается благодаря распространению льготных программ, является ключевым фактором, поддерживающим интерес к первичному жилью.

Читайте также: Что изменилось на рынке ипотеки в мае 2023 — аналитика Домклик

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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