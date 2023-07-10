Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
8K

Домклик оформил первую ипотечную сделку в новостройке полностью онлайн

Дата публикации: 10 июл 2023
Домклик оформил первую ипотечную сделку в новостройке полностью онлайн
Содержание

Домклик от Сбера совместно с застройщиком ПИК провели первую ипотечную сделку с покупкой квартиры в новостройке полностью онлайн. Покупатель приобрёл квартиру в ЖК «Восточное Бутово» по льготной ипотечной программе Сбера «Господдержка» со ставкой 7,7%.

Напомним, в Сбере оформить ипотечную сделку на вторичном рынке без личного присутствия участников можно с 2021 года. Теперь провести сделку онлайн можно и при покупке жилья в новостройках.

Как провести ипотечную сделку онлайн при покупке квартиры в новостройке

Для этого покупатель нужно сообщить застройщику о желании провести сделку удалённо и потом всего один раз посетить любой офис банка для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Сама сделка пройдёт удалённо без привязки к конкретному месту и времени. Например, покупатель может в обеденный перерыв зайти в ближайший офис Сбера для выпуска УКЭП, а документы подписать дома после работы.

Сейчас оформить ипотечную сделку без личного присутствия можно с крупнейшим федеральным застройщиком ПИК, вскоре программа будет расширена на всех девелоперов. Это значит, что ещё больше людей смогут покупать квартиры в новостройках в любое время и в удобном для них месте.

Выбрать квартиру в новостройке от ПИК

Будет ли Сбер работать с приложением «Госключ»

Да. Скоро клиенты Сбера смогут оформлять ипотечные сделки в новостройках и через приложение «Госключ».

Россияне, у которых есть подтверждённая учётная запись на Госуслугах и загранпаспорт нового образца с биометрией (либо сданная в банке биометрия) смогут выпустить УКЭП в приложении «Госключ» без посещения офиса.

Напомним, Сбер уже интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения сделок с недвижимостью на Домклик — купить недвижимость у застройщика за собственные средства (без ипотеки) можно полностью онлайн, без посещения офиса банка. Скоро аналогичная возможность появится и для сделок с ипотекой.

Читайте также: Купить квартиру в новостройке за свои средства в Сбере теперь можно полностью онлайн.

Новостройки
Новости
Покупка новостройки
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
ЖКХ в новостройке: когда и кому платить
60K
Как купить квартиру в новостройке в ипотеку
78K
Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
954K
Что делать, если застройщик вовремя не сдает дом
145K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
840
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал