Домклик оформил первую ипотечную сделку в новостройке полностью онлайн
Домклик от Сбера совместно с застройщиком ПИК провели первую ипотечную сделку с покупкой квартиры в новостройке полностью онлайн. Покупатель приобрёл квартиру в ЖК «Восточное Бутово» по льготной ипотечной программе Сбера «Господдержка» со ставкой 7,7%.
Напомним, в Сбере оформить ипотечную сделку на вторичном рынке без личного присутствия участников можно с 2021 года. Теперь провести сделку онлайн можно и при покупке жилья в новостройках.
Как провести ипотечную сделку онлайн при покупке квартиры в новостройке
Для этого покупатель нужно сообщить застройщику о желании провести сделку удалённо и потом всего один раз посетить любой офис банка для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Сама сделка пройдёт удалённо без привязки к конкретному месту и времени. Например, покупатель может в обеденный перерыв зайти в ближайший офис Сбера для выпуска УКЭП, а документы подписать дома после работы.
Сейчас оформить ипотечную сделку без личного присутствия можно с крупнейшим федеральным застройщиком ПИК, вскоре программа будет расширена на всех девелоперов. Это значит, что ещё больше людей смогут покупать квартиры в новостройках в любое время и в удобном для них месте.
Выбрать квартиру в новостройке от ПИК
Будет ли Сбер работать с приложением «Госключ»
Да. Скоро клиенты Сбера смогут оформлять ипотечные сделки в новостройках и через приложение «Госключ».
Россияне, у которых есть подтверждённая учётная запись на Госуслугах и загранпаспорт нового образца с биометрией (либо сданная в банке биометрия) смогут выпустить УКЭП в приложении «Госключ» без посещения офиса.
Напомним, Сбер уже интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения сделок с недвижимостью на Домклик — купить недвижимость у застройщика за собственные средства (без ипотеки) можно полностью онлайн, без посещения офиса банка. Скоро аналогичная возможность появится и для сделок с ипотекой.
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