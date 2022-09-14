Число регистраций прав на «вторичку» в Москве выросло с весны на треть
Росреестр опубликовал свежие данные по вторичному рынку недвижимости в Москве. Эксперты посчитали их более чем оптимистичными. Только за один месяц — август — число регистраций прав жилой недвижимости на вторичном рынке столицы увеличилось на 16% по сравнению с июлем 2022 года. А в сравнении с маем количество переходов прав выросло на 34%.
Разбираемся, можно ли считать эти показатели трендом.
Обогнали пандемийный 2020 год
Август по числу оформленных прав собственности при купле-продаже квартир в Москве соответствует январским показателям. После резкого скачка регистраций до 13 тысяч договоров в феврале, а также достигнутого в марте пика, когда было зафиксировано 18 тысяч переходов прав, началось их сокращение. Однако такая тенденция продержалась недолго, и уже начиная с мая на рынке жилья наблюдается восстановительный рост, рассказывает руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
В цифрах показатели выглядят более чем убедительно. Управлением Росреестра по Москве в августе 2022 года зарегистрировано 9 689 договоров купли-продажи (мены) жилья. По отношению и к июню (8 312), и к июлю (8 344) число сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве выросло на 16%, а в сравнении с маем (7 219) объемы регистраций переходов прав увеличились на 34%.
Всего же за восемь месяцев 2022 года московским управлением зафиксировано 85 909 переходов прав на вторичном рынке жилья. Конечно, побить рекордный 2021 год сегодня сложно (тогда Росреестр отмечал самый большой пик сделок за 7 лет), но эти летние месяцы перебили даже пандемийное лето 2020 года: тогда рост сделок составил 10,3% — была зарегистрирована 77 891 сделка.
Какая «вторичка» пользуется популярностью
Но регистрация прав — это финальная точка в цепочке действий и лакмусовая бумажка состояния рынка в целом. Рост регистрации прав показывает увеличение спроса на вторичное жилье. А он продолжает расти по сравнению с предыдущими месяцами.
«Это обусловлено сразу двумя факторами: ставки на ипотеку снова достигли своего минимального значения, и продавцы «вторички» начали идти на уступки. Поэтому те клиенты, которые долго ждали изменения ситуации с подорожавшим жильем, начали повышать свой интерес к данному продукту», — полагают аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья».
По их мнению, спрос по своему «составу» тоже изменился. По сравнению с июлем он переместился в сторону двухкомнатных квартир. Вероятно, объясняют риелторы, владельцы такого жилья чаще идут на уступки и снижают его цену. Чуть больше интереса — на 3% — у москвичей вызвали в июле 2022 года трехкомнатные квартиры. А вот интерес к однокомнатным в том же месяце снизился и составляет 31% от общего числа обращений.
Число продавцов «вторички», готовых сделать скидку в 20–25%, будет расти, особенно среди тех, кому нужно срочно продать жилье, прогнозирует специалист по вопросам недвижимости риелторской компании «Полезные люди» Роман Караваев.
Процедура стала проще
Еще одна причина роста числа сделок кроется в облегчении самой процедуры. Росреестр сократил количество шагов и необходимых документов для регистрации прав, а также сроки оформления. Более того, с 29 июня 2022 года ведомство по всей России практически полностью перешло на электронный документооборот. Проект «Стоп-бумага» стартовал еще в 2021 году, но изменившиеся экономические условия ускорили сроки его реализации.
Помимо этого, в августе 2022 года Росреестр анонсировал запуск на «Госуслугах» нового сервиса для сделок с недвижимостью «Мое жилье». В нем же будет создан дополнительный инструмент для риелторов, который поможет повысить производительность и сократить издержки.
«За счет появления сервиса произойдет существенное сокращение времени проведения сделки. Сегодня для этого необходимо посетить до 7 мест, это минимум 20 дней. После запуска сервиса на сделку потребуется не более 3–4 дней. Пилотный запуск планируем на конец года, и в полном объеме сервис заработает в 2023 году», — заявил во время Восточного экономического форума глава ведомства Олег Скуфинский.
Интерес к другим регионам
Кстати, вырос интерес москвичей к жилой недвижимости и в других регионах, что подтверждают и данные Росреестра. В ведомстве полагают, что одна из причин роста числа заявок — простота и удобство процедуры регистрации сделок.
Если ранее подать документы на учет и регистрацию недвижимости в других субъектах РФ по экстерриториальному принципу можно было только в определенных отделениях центров госуслуг «Мои документы», то теперь, после вступления в силу изменений в Закон о регистрации недвижимости и переходу Росреестра и МФЦ на безбумажный документооборот — это можно сделать через любой офис центра госуслуг. Это сделало процедуру еще удобнее и доступнее для заявителей, пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. И этот рост, судя по всему, будет продолжаться.