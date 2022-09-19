В Cбере можно получать ипотеку частями для экономии средств
Сбер распространил возможность выдачи ипотечного кредита частями на госпрограммы. Новая услуга действует при приобретении квартиры на этапе строительства.
Квартиру на этих условиях можно приобрести в рамках программ «Господдержка» по ставке от 6,7%, «Семейная ипотека» по ставке от 5,7%, «Дальневосточная ипотека» по ставке от 1,5%, «Ипотека для IT» по ставке от 4,7%. Такие ставки действуют с учётом подключения сервиса электронной регистрации от Домклик, первоначальный взнос от 15%.
Получение кредита траншами позволит клиенту снизить финансовую нагрузку на период строительства квартиры в первые годы за счет уменьшения ежемесячных платежей. Периодичность выдачи и размер траншей фиксируется договором долевого участия с застройщиком, при этом все транши необходимо получить в течении трех лет.
Строительство квартир занимает определённое время. И при согласии застройщика клиенту не требуется вся сумма ипотечного кредита сразу. Для того, чтобы заёмщик не переплачивал проценты, и финансовая нагрузка на него снизилась, мы готовы предоставлять ипотеку частями. О возможности взять жильё в кредит на таких условиях нужно уточнять у застройщика. Также хочу подчеркнуть уникальность новой услуги, на рынке она практически не представлена в рамках госпрограмм.
Подобрать подходящую недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.