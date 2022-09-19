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В Cбере можно получать ипотеку частями для экономии средств

Дата публикации: 19 сен 2022
В Cбере можно получать ипотеку частями для экономии средств

Сбер распространил возможность выдачи ипотечного кредита частями на госпрограммы. Новая услуга действует при приобретении квартиры на этапе строительства.

Квартиру на этих условиях можно приобрести в рамках программ «Господдержка» по ставке от 6,7%, «Семейная ипотека» по ставке от 5,7%, «Дальневосточная ипотека» по ставке от 1,5%, «Ипотека для IT» по ставке от 4,7%. Такие ставки действуют с учётом подключения сервиса электронной регистрации от Домклик, первоначальный взнос от 15%.

Получение кредита траншами позволит клиенту снизить финансовую нагрузку на период строительства квартиры в первые годы за счет уменьшения ежемесячных платежей. Периодичность выдачи и размер траншей фиксируется договором долевого участия с застройщиком, при этом все транши необходимо получить в течении трех лет.

Строительство квартир занимает определённое время. И при согласии застройщика клиенту не требуется вся сумма ипотечного кредита сразу. Для того, чтобы заёмщик не переплачивал проценты, и финансовая нагрузка на него снизилась, мы готовы предоставлять ипотеку частями. О возможности взять жильё в кредит на таких условиях нужно уточнять у застройщика. Также хочу подчеркнуть уникальность новой услуги, на рынке она практически не представлена в рамках госпрограмм. 

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Подобрать подходящую недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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