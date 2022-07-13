Объявления на Домклик: удобное размещение, новые тарифы и возможности для продаж
Рассказываем, что нового появилось на Домклик благодаря вашей обратной связи: тарифы и подписки для партнёров. Чуть подробнее о них, а также о том, почему размещать объявления на Домклик не только выгодно, но и удобно.
Новые тарифы для продвижения
Мы изменили тарифные планы, чтобы сделать условия размещения объявлений в каждом регионе прозрачными и доступными.
Тариф «Топ»
- Выше объявлений с тарифами «Обычный», «Экспресс» и «Премиум»
- Объявление выделяется цветом на карте
- Большая карточка объявления
- Галерея с возможностью листать фото доступна в ленте выдачи поиска
Тариф «Премиум»
- Объявление будет выше, чем бесплатные публикации и объявления с тарифом «Экспресс»
- Большая карточка объявления
- Галерея с возможностью листать фото доступна в ленте выдачи поиска
Тариф «Экспресс» с поднятием
- Такое объявление будет выше в поиске, чем все бесплатные объявления
Посмотреть новые тарифы
Также на Домклик есть возможность продвигать много объявлений со скидкой. Можно купить несколько продвижений или в рамках подписки (для юр.лиц) или отдельно — будет скидка за объем купленных продвижений.
Подписки Домклик для партнёров позволяют экономить на размещении и продвижении объявлений и дают эффективные инструменты для стимуляции продаж, расширенные возможности брендинга и ускоренную проверку объявлений для получения скидки на ипотеку. Состав пакета услуг зависит от вида подписки — сейчас доступны «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».
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Почему размещать объявления на Домклик — выгодно
«Теплая база» покупателей. Ежедневно около 1 млн покупателей ищут недвижимость на Домклик. 350 тысяч из них — с одобренной ипотекой и готовы быстро выйти на сделку.
Удобные тарифы на размещение объявлений. Если у вас много объявлений о продаже или вы хотите закрывать сделки еще быстрее, используйте платные опции и тарифы.
Скидка до 0,7% на ставку. Домклик дает уникальную скидку до 0,7% на ипотеке: она распространяется на квартиры, дома, части домов и таунхаусы. Получить значок «Скидка 0,7%» риелторы и агентства могут бесплатно, недвижимость с таким значком продается быстрее.
Понятная статистика. Узнавать статистику ваших объявлений и настройками можно онлайн — в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Домклик.
Панорамы 360°. Создавайте и загружайте панорамные фото — покупатели смогут детально рассмотреть интерьер в формате 360 градусов и понять объем помещения. Сделать и загрузить панораму можно в мобильном приложении Домклик.
Скачивайте только официальное приложение Домклик.
Скачать приложение Домклик
Как публиковать объявления на Домклик бесплатно
Мы меняемся для вас и постоянно улучшаем наши сервисы для продаж и сделок, запускаем новые тарифы и обновляем статистику по вашим объявлениям. В подавляющем большинстве регионов РФ* вы по-прежнему можете бесплатно разместить объявление о продаже и аренде жилья на Домклик.Как разместить объявление на Домклик бесплатно:
- Войдите по Сбер ID
- Нажмите «Разместить объявление»
- Добавьте фото и текстовое описание недвижимости
- Опубликуйте объявление
*С 21 июня 2022 в некоторых регионах РФ размещение объявлений о продаже недвижимости на вторичном рынке для физических и юридических лиц стало платным.
Введение платных публикаций в некоторых категориях позволит Домклик развиваться в регионах, повысить актуальность базы объявлений и улучшит качество клиентского опыта — большее количество поисков будет заканчиваться звонком и сделкой.
Главная цель нововведений — сократить количество неактуальных объявлений от недобросовестных продавцов, намеренно указывающих недостоверные данные.