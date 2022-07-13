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Недвижимость
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192K

Объявления на Домклик: удобное размещение, новые тарифы и возможности для продаж

Дата публикации: 13 июл 2022
Объявления на Домклик: удобное размещение, новые тарифы и возможности для продаж
Содержание

Рассказываем, что нового появилось на Домклик благодаря вашей обратной связи: тарифы и подписки для партнёров. Чуть подробнее о них, а также о том, почему размещать объявления на Домклик не только выгодно, но и удобно.

Новые тарифы для продвижения

Мы изменили тарифные планы, чтобы сделать условия размещения объявлений в каждом регионе прозрачными и доступными.

Тариф «Топ»

  • Выше объявлений с тарифами «Обычный», «Экспресс» и «Премиум»
  • Объявление выделяется цветом на карте 
  • Большая карточка объявления
  • Галерея с возможностью листать фото доступна в ленте выдачи поиска

Тариф «Премиум»

  • Объявление будет выше, чем бесплатные публикации и объявления с тарифом «Экспресс»
  • Большая карточка объявления
  • Галерея с возможностью листать фото доступна в ленте выдачи поиска

Тариф «Экспресс» с поднятием

  • Такое объявление будет выше в поиске, чем все бесплатные объявления

Посмотреть новые тарифы

Также на Домклик есть возможность продвигать много объявлений со скидкой. Можно купить несколько продвижений или в рамках подписки (для юр.лиц) или отдельно — будет скидка за объем купленных продвижений.

Подписки Домклик для партнёров позволяют экономить на размещении и продвижении объявлений и дают эффективные инструменты для стимуляции продаж, расширенные возможности брендинга и ускоренную проверку объявлений для получения скидки на ипотеку. Состав пакета услуг зависит от вида подписки — сейчас доступны «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».

Читайте также: Как подключить подписку и настроить продвижение

Почему размещать объявления на Домклик — выгодно

«Теплая база» покупателей. Ежедневно около 1 млн покупателей ищут недвижимость на Домклик. 350 тысяч из них — с одобренной ипотекой и готовы быстро выйти на сделку.

Удобные тарифы на размещение объявлений. Если у вас много объявлений о продаже или вы хотите закрывать сделки еще быстрее, используйте платные опции и тарифы.

Скидка до 0,7% на ставку. Домклик дает уникальную скидку до 0,7% на ипотеке: она распространяется на квартиры, дома, части домов и таунхаусы. Получить значок «Скидка 0,7%» риелторы и агентства могут бесплатно, недвижимость с таким значком продается быстрее.

Понятная статистика. Узнавать статистику ваших объявлений и настройками можно онлайн — в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Домклик.

Панорамы 360°. Создавайте и загружайте панорамные фото — покупатели смогут детально рассмотреть интерьер в формате 360 градусов и понять объем помещения. Сделать и загрузить панораму можно в мобильном приложении Домклик.

Скачивайте только официальное приложение Домклик.

Скачать приложение Домклик

Как публиковать объявления на Домклик бесплатно

Мы меняемся для вас и постоянно улучшаем наши сервисы для продаж и сделок, запускаем новые тарифы и обновляем статистику по вашим объявлениям. В подавляющем большинстве регионов РФ* вы по-прежнему можете бесплатно разместить объявление о продаже и аренде жилья на Домклик.Как разместить объявление на Домклик бесплатно:

  • Войдите по Сбер ID
  • Нажмите «Разместить объявление»
  • Добавьте фото и текстовое описание недвижимости
  • Опубликуйте объявление

Объявления на ДомКлик в 2021: бесплатное размещение, новые тарифы и возможности для продаж №2

*С 21 июня 2022 в некоторых регионах РФ размещение объявлений о продаже недвижимости на вторичном рынке для физических и юридических лиц стало платным. 

Введение платных публикаций в некоторых категориях позволит Домклик развиваться в регионах, повысить актуальность базы объявлений и улучшит качество клиентского опыта — большее количество поисков будет заканчиваться звонком и сделкой.

Главная цель нововведений — сократить количество неактуальных объявлений от недобросовестных продавцов, намеренно указывающих недостоверные данные.

Разместить объявление на Домклик

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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